В украинской общине оценили идею Кулебы сделать тему Крыма «адской»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала обещание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему полуострова для России «адской, а не священной».

Об этом информирует РИА Новости.

«Такое заявление ничем не отличается от предыдущих подобных высказываний — бессмысленная больная фантазия украинских дипломатов, которые всего лишь пытаются отработать подачки западных кураторов», — заявила Гридчина.

Она добавила, что в вопросе «адской темы» украинским политикам нет равных.

Ранее Кулеба заявил о намерении сделать так, чтобы вопрос Крыма стал «адской темой» для России.

Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.