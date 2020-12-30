В украинской общине оценили идею Кулебы сделать тему Крыма «адской»
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«Такое заявление ничем не отличается от предыдущих подобных высказываний — бессмысленная больная фантазия украинских дипломатов, которые всего лишь пытаются отработать подачки западных кураторов», — заявила Гридчина.
Она добавила, что в вопросе «адской темы» украинским политикам нет равных.
Ранее Кулеба заявил о намерении сделать так, чтобы вопрос Крыма стал «адской темой» для России.
Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.