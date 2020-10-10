«Укрепление мира и международной безопасности»: генсек ОДКБ — о целях и методах работы организации

Основной целью ОДКБ является укрепление мира, международной безопасности и защита суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов организации. Об этом в интервью RT заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Также он рассказал о подходе организации к событиям в Киргизии и Белоруссии, оценил обстановку вокруг нагорнокарабахского конфликта, а также отметил важность отстаивания правды о Великой Отечественной войне.

— 7 октября была 18-я годовщина со дня подписания Устава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этот же день в МИД РФ состоялся «круглый стол», в рамках Дней ОДКБ, на котором подводились итоги деятельности организации за эти годы, а также говорилось о стратегии развития ОДКБ. Расскажите, что обсуждалось в этот день, а также что из себя представляет организация сегодня. Её цель, возможности, роль, а также место в международной системе безопасности.

— Действительно, было очень интересное и полезное мероприятие, «круглый стол», по инициативе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Акценты делались не на подведении итогов деятельности, это всё-таки отдельная тема. В разговоре мы ориентировались на перспективу развития ОДКБ. И тема так и была задана — «Стратегические ориентиры развития ОДКБ». Конечно, рассматривать перспективы развития надо в увязке к таким исходным данным, как состояние организации, та обстановка, которая сейчас складывается в зоне ответственности, да и вообще в мире. Поэтому, конечно же, мы и давали такие оценки.

И, если суммировать прозвучавшие высказывания, можно сказать, что ОДКБ на сегодняшний день представляет из себя состоявшуюся международную организацию. Решены три очень значимых задачи для существования организации, любой международной организации. Первое — создана нормативно-правовая база, необходимая для решения задач, которые стоят перед организацией. Второе — сформированы рабочие органы. Отработаны алгоритмы их работы, их функционирование. И третье — сформированы необходимые силы и средства. В том числе, коллективные оборонительные силы.

Более того, организация признана на международной арене. В том числе, со стороны Организации Объединённых Наций. В сентябре состоялось открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда же было опубликовано совместное заявление Генсека ООН и Генсека ОДКБ, в котором мы дали положительные оценки нашему взаимодействию и заявили о том, что мы будем продолжать укреплять это взаимодействие.

Мы сотрудничаем и с ОБСЕ, с СНГ, ШОС, с другими международными организациями, с «Красным Крестом». Это всё говорит о том, что организация признана в мире. Более того, она реально решает задачи. И, прежде всего, по таким актуальным угрозам, как борьба с терроризмом, борьба с наркотиками, нелегальной миграцией, борьба с наёмничеством.

Какие цели ставятся перед организацией? За эти годы они не изменились.

Это укрепление мира, международной и региональной безопасности и коллективная защита суверенитета, независимости и территориальной целостности наших государств. Отдавая приоритет, при этом, политическим средствам.

Недавно пришлось прочитать в информационном поле упрёк в адрес ОДКБ. Якобы, организация фиктивная, она до сих пор ещё нигде не воевала, себя не проявила. Как раз если бы организация воевала, это бы означало, что мы первое и основное своё назначение — защита мира и укрепление безопасности — не выполнили.

— В последние месяцы, как мы знаем, на территории в том числе стран-участниц ОДКБ развернулись волнения, это если говорить о Белоруссии и Киргизии. В зоне нагорнокарабахского конфликта ведутся боевые действия (интервью было записано до достигнутых в Москве договорённостей о прекращении огня. — RT). Как в ОДКБ на это реагируют?

— Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, ОДКБ первой из международных организаций отреагировала на активизацию конфликта. Мы высказали очень серьёзную озабоченность обострением ситуации и призвали стороны к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорному процессу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В подобном ключе отреагировали и все страны, которые входят в ОДКБ.

Что касается событий в Белоруссии и обострения там политического кризиса, была соответствующая реакция, мы не отмалчивались. Конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит во всех наших странах. И позиция наша заключается в том, что мы считаем это сугубо внутренним делом Белоруссии. Страна имеет все возможности справиться с этими проблемами самостоятельно, без всякого внешнего вмешательства. Конечно, дали понять, в том числе, и в лице председателя Совета коллективной безопасности, сейчас им является Путин Владимир Владимирович, президент РФ, что ОДКБ готова оказать любую поддержку республике, которая потребуется.

Вы знаете высказывании Путина, что соответствующие резервы созданы, и, если необходимо, они могут быть задействованы. Этого не понадобилось.

— А что касается событий в Киргизии?

— Подход тот же самый. Страна переживает сейчас тяжёлые времена. Мы очень надеемся, что ситуация стабилизируется. И, кстати, на «круглом столе» об этом тоже говорили. И, в том числе, звучало, что ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль посредническую. Такой опыт уже есть. Всё, конечно, зависит от необходимости и воли киргизского народа.

— Когда включаются механизмы коллективной безопасности? Когда ОДКБ просто вынуждена вмешаться?

— Такие случаи чётко прописаны в нормативных документах, прежде всего, в Договоре о коллективной безопасности. Можно рассматривать два пороговых рубежа. Первое – это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета, территориальной целостности государства, любого из государств – членов ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ. Приводится в действие механизм межгосударственных консультаций, в том числе, если нужно, экстренных консультаций. И оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству, по его запросу. Второе — в случае агрессии, военного нападения. В этом случае это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и, опять же, по запросу страны ей незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе, военная.

— Насколько серьёзны опасения насчёт переброски боевиков из Сирии и Ливии в регион Нагорного Карабаха? И будет ли, в случае подтверждения таких угроз, разработан ответ в рамках ОДКБ?

— Мне сейчас трудно судить о масштабах и реализации переброски боевиков в зону этого конфликта. По всей видимости, она есть, и там появляются эти боевики, наёмники. Конечно, это не идёт на пользу нормализации отношений, это представляет определённый вызов. И не только для участвующих сторон, но и для других. Мы исходим из этого.

— В рамках мониторинга ОДКБ событий на постсоветском пространстве отмечаете ли вы рост так называемых национальных настроений? Какую роль отводите таковым в упомянутых волнениях, особенно в Белорусси?

— Рост национальных настроений можно отметить практически во всех наших странах. Если, конечно, под этим рассматривать интерес к своей истории, своей культуре, своей самобытности, желание больше самоидентифицироваться как нация. И, в принципе, ничего в этом плохого нет.

Если же этот процесс выходит за определённые рамки, за те границы, за которыми есть проявление нетерпимости — культурной, этнической, религиозной — это уже другая картина. Но я бы не отмечал, что процесс сейчас принимает такие формы.

— Национальные настроения по мере роста ищут своих лидеров и свои символы. Можно ли здесь рассмотреть увязку с понятием нацизма, или, говоря о современных реалиях, неонацизма? И есть ли какие-то меры, которые предпринимаются в рамках ОДКБ? Так как организация включает в себя страны-победительницы нацизма, бывший Советский Союз. Принимаются ли какие-то меры, чтобы противостоять воскрешению таких символов?

— Наверное, сторонники неонацизма есть в любом государстве. Но их ничтожно мало. Тем более, в Белоруссии. В стране, которая на генетическом уровне впитала отвращение к фашизму, к неонацизму, к нацистской теории. Поэтому говорить о том, что они играют роль в современной политике и в общественной жизни, будет излишним.

Вместе с тем, конечно, нельзя недооценивать опасность возрождения неонацизма и его популяризации. И определённая работа проводится в рамках ОДКБ. Она проходит вместе с отстаиванием правды Великой Отечественной войны и с работой по предотвращению искажения истории, в борьбе с популяризацией нацизма. У нас существует целый комплекс мероприятий, ведь сейчас предпринимаются попытки пересмотреть и причины войны, и её итоги.

— В свете сказанного, а также роста угроз в нынешних современных реалиях, представляется необходимым развивать общую систему безопасности. Что из себя представляет такая схема в ОДКБ?

— С момента образования организации прошло 18 лет, и очевидно, что ситуация меняется. Меняется сама система ОДКБ, меняются акценты в нашей работе. Если изначально мы выстраивали свою работу с акцентом на предотвращение военных угроз, то сейчас на первый план выходят угрозы другого порядка. Это терроризм, наркотики, нелегальная миграция. Мы сейчас развиваем этот сегмент своей системы обеспечения безопасности. И акцент в работе сейчас смещается в эту сторону. У нас созданы соответствующие силы и проводятся реальные постоянно действующие операции по предотвращению этих угроз.

— И каждая страна-участница в рамках организации вносит свой вклад?

— Каждая страна вносит свой вклад. Конечно, возможности у государств разные.

Нужно отдать должное — очень большую роль в нашей организации играет Российская Федерация.

Учитывая её потенциал, её возможности.

Также по теме «По гуманитарным соображениям»: Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта по гуманитарным соображениям....

— Какую роль в ОДКБ в контексте безопасности играют совместные военные учения?

— Учения — это высшая форма подготовки войск. Каждый год учения разные. В этом году пандемия внесла свои коррективы. Несмотря на это, планируем провести несколько учений, в том числе «Взаимодействие-2020». К сожалению, вынуждены поменять место проведения и формат этого учения, минимизировав количество войск. На следующей неделе начинаем миротворческие учения на территории Белоруссии. Там есть не только задачи по отработке тактических действий, но и некоторые исследовательские задачи.

— Рассматривает ли ОДКБ возможность своего расширения в будущем? Есть ли определённые препятствия на этом пути?

— Мы открытая организация, мы открыты для стран,

которые являются дружественными для всех нас, которые разделяют нормы нашего Устава, Договора о коллективной безопасности. Они имеют возможность вступить в нашу организацию — при согласии, конечно, всех государств – членов ОДКБ. И я бы сейчас ставил на повестку дня даже не расширение нашего блока, а расширение пояса добрососедства через статус наблюдателя и партнёра

организации. У нас подписаны соглашения, и мы ожидаем, что в этом году завершится процесс ратификации этих соглашений, которые юридически узаконивают эти нормы — наблюдателя или партнёра организации.

За счёт этого мы планируем расширять пояс добрососедства, пояс наших друзей.