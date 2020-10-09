Минобороны Белоруссии рассказало о готовящихся учениях ОДКБ

В Белоруссии 12—16 октября пройдут учения Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2020», в которых будут задействованы более 700 военнослужащих и 100 единиц техники.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны республики.

«Общая численность участников учения составит более 700 человек и более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолёты и БПЛА», — заявили в министерстве.

Отмечается, что открытие учений состоится 12 октября на полигоне Лосвидо (Витебская область).

Ранее сообщалось, что запланированные на территории Армении учения сил ОДКБ «Взаимодействие» и «Поиск» перенесены.