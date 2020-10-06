Учения ОДКБ на территории Армении перенесены

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Запланированные на территории Армении учения сил Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие» и «Поиск» перенесены. Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Учения ОДКБ на территории Армении перенесены
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Запланированные ранее учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2020» и учения разведподразделений Вооружённых сил ОДКБ «Поиск-2020», запланированные на конец октября этого года на территории Армении, перенесены», — приводит РИА Новости его слова.

Зайнетдинов уточнил, что на данный момент идут обсуждения сроков и места проведения учений. 

Ранее сербский министр обороны Александр Вулин заявил, что Евросоюз потребовал от Сербии отказаться от учений с Белоруссией.

Позднее в ОДКБ заявили, что Сербия не направляла организации отказ от участия в учениях «Нерушимое братство», которое запланировано на этот год. 

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