Учения ОДКБ на территории Армении перенесены
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- РИА Новости
«Запланированные ранее учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2020» и учения разведподразделений Вооружённых сил ОДКБ «Поиск-2020», запланированные на конец октября этого года на территории Армении, перенесены», — приводит РИА Новости его слова.
Зайнетдинов уточнил, что на данный момент идут обсуждения сроков и места проведения учений.
Ранее сербский министр обороны Александр Вулин заявил, что Евросоюз потребовал от Сербии отказаться от учений с Белоруссией.
Позднее в ОДКБ заявили, что Сербия не направляла организации отказ от участия в учениях «Нерушимое братство», которое запланировано на этот год.