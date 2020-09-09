В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений

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Сербия не направляла Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отказ от участия в учениях «Нерушимое братство», которое запланировано на этот год. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений
  • РИА Новости

«Сербская сторона не уведомляла ОДКБ об отказе участвовать в совместных учениях», — сказал он ТАСС.

Ранее сербский министр обороны Александр Вулин заявил, что Евросоюз потребовал от Сербии отказаться от учений с Белоруссией.

По его словам, Белград находится под «ужасным и незаслуженным давлением» со стороны Европейского союза, поэтому страна решила «сохранить позицию военного нейтралитета» и отказаться от всех военных учений, в том числе с «НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом».

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