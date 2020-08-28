Проверка документов и корректные задержания: как прошла очередная акция протеста в Минске

Недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии предприняли попытку собраться в центре Минска, но правоохранительные органы пресекли очередную акцию протеста. Часть демонстрантов задержали, но без применения силы, сообщил корреспондент RT с места событий. В отделения доставили нескольких журналистов, в том числе российских, но после проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности, сотрудников СМИ отпустили.

Митинг оппозиции в центре Минска фактически не состоялся, сообщил корреспондент RT Игорь Жданов из столицы Белоруссии. На площадь Независимости в Минске прибыли сотрудники правоохранительных органов и пресекли акцию, начав задержания.

«После прибытия колонны протестующих с площади Свободы ОМОН оцепил все выходы и начал задержания. Основная масса успела уйти», — сообщил корреспондент RT.

Он отметил, что задержания проходили корректно и без применения силы. «Девушек и женщин отпускали. Мужчин провожали в автозаки», — добавил он.

При этом силовики на площади Независимости проверяли документы у журналистов, в том числе и у съёмочной группы RT. Сотрудников СМИ, у которых была аккредитация, отпустили.

По данным местных СМИ, некоторых журналистов повезли в автобусах для установления личности в отделение. Как сообщается, среди них был корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Около 22:00 стало известно, что его отпустили из минского РУВД. Ещё находясь в автозаке, он вышел на связь и принял участие в стриме RT. Журналист рассказал о работе силовиков.

«Обращаются с нами достаточно доброжелательно, не было никакого насилия. Пригласили пройти в автозаки. (Причину задержания. — RT) не сказали — просто: «Пройдите в автозаки». Нет, причина понятна: у нас был несанкционированный митинг, о чём нас предупреждали по громкой связи», — сказал Стешин.

Позднее МВД Белоруссии опубликовало официальное сообщение, в котором уточнены причины действий силовиков.

«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — цитирует РИА Новости сообщение МВД.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал голоса 80,1% избирателей. Его ближайшим соперником стала Светлана Тихановская, которую поддержали 10,1% граждан.

После обнародования предварительных результатов выборов в республике начались крупные акции протеста. Демонстрации, но уже в значительно меньших масштабах, продолжаются до сих пор. Участники этих митингов требуют ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.

Акции протеста в первые дни после голосования сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками, однако постепенно стали проходить более спокойно. Кроме того, сократилась численность их участников — в последние дни, по сообщениям СМИ, в центре Минска собираются не более нескольких сотен человек.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, против республики ведётся гибридная война.

«Мы сегодня имеем налицо определённый этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон», — цитирует его БЕЛТА.

Протест в Минске

globallookpress.com

© Ulf Mauder/dpa

Россия готова оказать помощь

Ранее Владимир Путин сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко в рамках действующих соглашений в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике при необходимости. Глава российского государства отметил, что российские силы могут быть использованы в Белоруссии только в крайнем случае.

«Мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что России небезразлично происходящее в Белоруссии. Он также выразил уверенность, что ситуация в республике разрешится мирным путём.