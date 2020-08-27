МВД пообещало отпустить журналистов после проверки документов в Минске
- Reuters
«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — цитирует её Интерфакс.
По словам пресс-секретаря МВД, журналистов зарегистрированных СМИ, а также иностранных сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Белоруссии, отпустят.
Ранее сообщалось, что в Минске милиция задержала более десяти журналистов для выяснения личности.