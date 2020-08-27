МВД пообещало отпустить журналистов после проверки документов в Минске

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Журналистов в Минске доставили в районное управление внутренних дел в Минске, их отпустят после проверки документов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
МВД пообещало отпустить журналистов после проверки документов в Минске
  • Reuters

«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — цитирует её Интерфакс.

По словам пресс-секретаря МВД, журналистов зарегистрированных СМИ, а также иностранных сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Белоруссии, отпустят.

Ранее сообщалось, что в Минске милиция задержала более десяти журналистов для выяснения личности.

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