В Минске милиция задержала ряд журналистов
В Минске сотрудники милиции задержали ряд журналистов для выяснения личностей. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.
- Reuters
«Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД», — сказала Ганусевич.
В числе задержанных сотрудники ТАСС, Reuters, Associated Press.
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