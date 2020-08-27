В Минске милиция задержала ряд журналистов

В Минске сотрудники милиции задержали ряд журналистов для выяснения личностей. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

Reuters

«Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД», — сказала Ганусевич. В числе задержанных сотрудники ТАСС, Reuters, Associated Press. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в республике за сутки задержали 56 участников несогласованных акций.