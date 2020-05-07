«После репортажа о ситуации с COVID-19»: МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала из-за репортажа о ситуации с распространением коронавируса в республике. О данном решении ведомство проинформировало российское посольство. Сообщается также, что один из корреспондентов выслан из страны. В Минске утверждают, что российские журналисты якобы изложили в своём материале недостоверную информацию. Между тем Первый канал назвал «безосновательными» действия белорусских властей.

МИД Белоруссии проинформировал посольство России в стране о лишении аккредитации двух журналистов российского Первого канала. Об этом сообщил руководитель пресс-службы российской дипмиссии Алексей Маскалёв.

«Посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Белоруссии, Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка, отозвана аккредитация», — сказал он.

Первый канал подтвердил информацию и назвал «безосновательными» действия белорусских властей.

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.

Ранее государственный телеканал страны «Беларусь 1» подверг критике работу российской съёмочной группы в связи с выходом сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. Белорусская сторона утверждает, что российские журналисты якобы изложили в своём материале недостоверную информацию.

Позже пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уточнил, что речь идёт о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его операторе Сергее Панасюке.

Он заявил, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности», однако не пояснил, в чём конкретно заключались претензии к репортажу.

Как сообщил Первый канал, корреспондент Алексей Кручинин уже выслан из республики.

По данным Министерства здравоохранения Белоруссии на 5 мая, в стране зарегистрированы 18 350 человек с COVID-19. Всего в стране было проведено 211 369 тестов на коронавирус.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией, уточняется на сайте ведомства.

На 6 мая, по официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Белоруссии выявлено 19 255 случаев коронавирусной инфекции, 112 человек скончались.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

РИА Новости

© Александр Щербак

В начале апреля президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна должна сосредоточиться на решении экономических вопросов, а не на обсуждении возможности введения карантина по коронавирусу.



«Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Помимо этого, белорусский лидер призвал местных чиновников на фоне борьбы с распространением COVID-19 не забывать об экономике.

«Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство. То же самое касается и сельского хозяйства. Пневмония уйдёт, а хлебушек-то нужен», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Помимо этого, президент республики отметил, что объём проводимых в Белоруссии тестов позволяет выявлять достаточное количество людей, заразившихся вирусом, однако заявил, что тестирование — это не главное, так как его результаты порой бывают неточными. При этом белорусский президент раскритиковал обязательную изоляцию для всего населения.

«Ну что может получиться после изоляции? Кто-то там в изоляции болеет, выдёргивают их оттуда, лечат — все сидят в этих квартирах. В затхлых квартирах. Обессиленные, злые, расстроенные, напуганные и запуганные. Сейчас их надо выпускать, сейчас надо снимать режим изоляции. А вирус бродит, люди болеют, по 400 человек во Франции умирают, по 600 человек в Великобритании. Они открыли ворота — люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, вторая волна их накроет», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он также добавил, что жители страны самостоятельно приняли меры предосторожности, чтобы снизить вероятность заражения.

Помимо этого, белорусский лидер принял решение не отменять военный парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, заявив, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, других болезней».

«Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — заявил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва и Минск придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом.

«Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируется Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных», — сказал Песков.