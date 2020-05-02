Лукашенко не делал тест на коронавирус

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Лукашенко не делал тест на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что президент живёт «фактически в деревне», ведёт здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет и он себя хорошо чувствует.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не уходил на режим самоизоляции после того, как у хоккеиста его команды Дмитрия Мелешко был обнаружен коронавирус.

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