Песков оценил разные тактики Москвы и Минска в ситуации с COVID-19
- Reuters
«Вы видите, действительно, что мы придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы», — сказал Песков.
Он отметил, что обе стороны обеспокоены ситуацией с пандемией.
«Надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируются Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведут к какому-то взрывному росту количества инфицированных», — отметил он.
Песков добавил, что опасения «абсолютно взаимные, потому что это ситуация, которая абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная».
Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с распространением коронавируса.
Лукашенко в ходе телефонного разговора с Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления премьеру России Михаилу Мишустину, заболевшему коронавирусом.