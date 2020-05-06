Песков оценил разные тактики Москвы и Минска в ситуации с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Минск придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Вы видите, действительно, что мы придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы», — сказал Песков.

Он отметил, что обе стороны обеспокоены ситуацией с пандемией.

«Надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируются Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведут к какому-то взрывному росту количества инфицированных», — отметил он.

Песков добавил, что опасения «абсолютно взаимные, потому что это ситуация, которая абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная».

Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с распространением коронавируса.

Лукашенко в ходе телефонного разговора с Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления премьеру России Михаилу Мишустину, заболевшему коронавирусом.