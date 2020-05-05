Лукашенко передал пожелания выздоровления Мишустину

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления премьеру России Михаилу Мишустину, заболевшему коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Лукашенко передал пожелания выздоровления Мишустину
  • Reuters

Там рассказали, что лидеры обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

«Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину», — говорится в сообщении.

Ранее в Минске заявили о состоявшемся телефонном разговоре Лукашенко и Путина. 

Как отмечалось, президенты обсудили подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия Победы, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства, а также меры, принимаемые в двух странах для борьбы с коронавирусом.

30 апреля Мишустин заявил, что заболел COVID-19. Как позднее заявлял его пресс-секретарь Борис Беляков, премьер чувствует себя в целом нормально

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