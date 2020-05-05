Лукашенко передал пожелания выздоровления Мишустину
- Reuters
Там рассказали, что лидеры обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
«Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину», — говорится в сообщении.
Ранее в Минске заявили о состоявшемся телефонном разговоре Лукашенко и Путина.
Как отмечалось, президенты обсудили подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия Победы, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства, а также меры, принимаемые в двух странах для борьбы с коронавирусом.
30 апреля Мишустин заявил, что заболел COVID-19. Как позднее заявлял его пресс-секретарь Борис Беляков, премьер чувствует себя в целом нормально.