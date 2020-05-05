В Минске сообщили о телефонных переговорах Лукашенко и Путина

В пресс-службе президента Белоруссии сообщили о состоявшемся телефонном разговоре белорусского и российского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Об этом информирует БЕЛТА.

Указывается, что стороны обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.

В частности, Лукашенко и Путин обговорили подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также речь шла о взаимодействии в рамках интеграционных структур, в том числе обсуждались отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства.

Кроме того, лидеры России и Белоруссии обменялись информацией о мерах, принимаемых в двух странах для борьбы с коронавирусом.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии, несмотря на распространение коронавируса.