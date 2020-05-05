В Минске сообщили о телефонных переговорах Лукашенко и Путина
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА.
Указывается, что стороны обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.
В частности, Лукашенко и Путин обговорили подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Также речь шла о взаимодействии в рамках интеграционных структур, в том числе обсуждались отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства.
Кроме того, лидеры России и Белоруссии обменялись информацией о мерах, принимаемых в двух странах для борьбы с коронавирусом.
Ранее Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии, несмотря на распространение коронавируса.