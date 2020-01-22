«Надеемся на короткие контакты»: в Кремле сообщили о запросе Киева на встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Ряд стран, в том числе Украина, направили России запрос на встречу их лидеров с Владимиром Путиным в Израиле. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. 23 января Путин посетит Израиль и Палестину. В Иерусалиме российский лидер примет участие в международном форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». По словам Ушакова, у президента очень насыщенный график, а потому времени на проведение полноценных переговоров не будет, однако возможны контакты «на ногах».

В ходе визита президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину не исключена короткая встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он отметил, что поездка была сокращена с двух дней до одного в связи перестановками в российском правительстве.

«Программа (визита. — RT) очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах», будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмёт руки основным участникам (международного форума «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». — RT), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы — весьма сомнительно, просто времени нет физически», — заявил Ушаков.

Он отметил, что российской стороне поступил ряд запросов на проведение встреч иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума, в том числе из Киева. По его словам, российская сторона не отказывала представителям Владимира Зеленского, но «с учётом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными».

«Время (визита Путина. — RT) крайне ограничено, всё сжато до предела, мы просто надеемся на отдельные короткие контакты, так называемые контакты на ногах», — констатировал помощник президента России.

В четверг, 23 января, Владимир Путин посетит Израиль и Палестину. В ходе визита состоятся переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а также президентами еврейского государства и Палестины Реувеном Ривлином и Махмудом Аббасом. Кроме того, намечена встреча с Яффой Иссахар, матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, которую приговорили в РФ к семи с половиной годам в колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Вместе с тем президент России выступит на международном форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», примет участие в торжественной церемонии открытия в центре Иерусалима бронзовой стелы «Свеча памяти», посвящённой героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

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Добавим, в пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что на данный момент встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не запланирована.

«Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», — приводит текст сообщения агентство УНИАН.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35». Его участниками, в частности, стали 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, принимавших участие в инциденте в Керченском проливе, а также главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

При этом накануне бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович раскритиковал Зеленского за поездку в Израиль. По мнению Вятровича, украинскому лидеру отвели роль «безмолвной массовки», не позволив выступить с речью на международном форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

«Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая всё больше заигрывает с Москвой, — унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев — жертв холокоста и вкладу украинского народа в победу над нацизмом», — написал Вятрович в Facebook.

«Повод встретиться не может быть лишним»

Как считает политолог Иван Мезюхо, президент Украины Владимир Зеленский проявляет адекватную заинтересованность в возможностях для диалога с Владимиром Путиным.

«Зеленский пользуется случаем для встречи с российским лидером из-за внутриполитической ситуации в стране. Он не может приехать в Россию с официальным визитом и не может пригласить Путина для осуществления переговоров на высшем уровне. Поэтому украинский президент заинтересован в разговоре с российским лидером на нейтральной площадке. Я не исключаю, что главу украинского государства могут интересовать вопросы, связанные с обменом гражданами с республиками Донбасса», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак также положительно отнёсся к возможному контакту лидеров двух государств. По его словам, нужно пользоваться любыми поводами, чтобы обсудить непростые отношения и постараться их урегулировать.

«Россия никогда не отказывалась от встреч с нынешним руководством Украины, было бы желание искать пути разрешения тех проблем, которые были созданы искусственно в 2014 году, и их корни уходят далеко за пределы Украины, за океан. Но любые войны заканчиваются, и, может быть, такие встречи смогут помочь ускорению этого процесса», — заявил эксперт в беседе с RT.