Зеленский заявил о начале диалога с Путиным
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«С президентом Российской Федерации на сегодняшний день у нас начался диалог», — сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что он провёл с Путиным несколько телефонных разговоров. По его словам, стороны «создали формат для диалога, который привёл к некоторым чувствительным решениям».
«Мы вернули наших заключённых, наши корабли. После трёх лет без встречи нам удалось договориться о нормандском формате», — сказал он.
31 декабря Путин и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.