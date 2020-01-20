Зеленский заявил о начале диалога с Путиным

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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
Зеленский заявил о начале диалога с Путиным
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«С президентом Российской Федерации на сегодняшний день у нас начался диалог», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что он провёл с Путиным несколько телефонных разговоров. По его словам, стороны «создали формат для диалога, который привёл к некоторым чувствительным решениям».

«Мы вернули наших заключённых, наши корабли. После трёх лет без встречи нам удалось договориться о нормандском формате», — сказал он.

31 декабря Путин и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.

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