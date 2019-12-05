Подозрения в содействии «оккупации»: что известно о задержании на Украине члена севастопольского отделения ЕР

На Украине СБУ задержала, а затем отпустила члена севастопольского регионального отделения «Единой России» Игоря Кучерявого. Украинские власти подозревают мужчину в «посягательстве на территориальную целостность страны» за участие в «аннексии» Крыма. Информацию о том, что Кучерявого уже отпустили, подтвердили в парламенте полуострова. Однако остаётся неизвестным его юридический статус. В Госдуме и Совфеде считают сложившуюся ситуацию очередной провокацией Киева.

Задержанный на территории Херсонской области Украины член севастопольского регионального отделения «Единой России» Игорь Кучерявый отпущен на свободу. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. По его словам, неизвестно, отпущен ли Кучерявый под подписку о невыезде или в связи с прекращением преследования.

«Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили», — заявил он.

Эту информацию RT также подтвердил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его словам, украинские спецслужбы искусственно нагнетают напряжённость в отношениях между странами.

«Мы же никого не задерживаем, мы задерживаем только тех, кто наносит вред и ущерб нашему государству: занимается шпионской деятельностью и так далее. Здесь человек поехал решать какие-то свои личные вопросы. Он не депутат, он не политический деятель, он просто член партии. Он просто поехал решать вопросы. И тут нужно хватать? За что хватать? Почему, цель какая? Всё это неправильно», — заметил он.

В партии «Единая Россия» задержание Кучерявого назвали «очередной провокацией украинских силовиков», подчеркнув, что подобное происходило неоднократно.

Накануне на сайте СБУ появилась новость о том, что на российско-украинской границе задержан «активный сторонник аннексии» Крымского полуострова Игорь Кучерявый. Согласно данным украинской спецслужбы, член севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» планировал получить украинский загранпаспорт.

«Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации «Автоканал Севастополя», мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка», — говорится в сообщении СБУ.

Скриншот сайта службы безопасности Украины

© Служба безопасности Украины

На Кучерявого открыли уголовное производство в рамках ч. 1 ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

При этом позднее агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщило, что юридически мужчина не задержан, он живёт в отеле в Херсоне, а также пошёл на сотрудничество со следствием.

Между тем основатель нацбатальона «Аскер» и организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов ещё 3 декабря на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что Кучерявый прибыл на Украину через пункт пропуска «Каланчак» для «получения заграничного паспорта Украины».

Согласно данным издания «Коммерсантъ», 40-летний Игорь Кучерявый возглавляет в Севастополе агентство, которое помогает морякам с трудоустройством.

В феврале 2018 года на сайте Министерства обороны России указывалось, что он является помощником депутата Госдумы от Севастополя седьмого созыва Дмитрия Белика. Позднее в материале на сайте «Единой России» от 22 февраля 2019 года сообщалось, что Кучерявый вошёл в состав регионального политсовета севастопольского отделения партии.

«Ещё очень далеко до урегулирования российско-украинских отношений»

Как отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, ситуация с Кучерявым свидетельствует о том, что поездки на Украину могут быть небезопасны для россиян.

«Я призываю членов всех партий, не только «Единой России», которые направляются на территорию Украины, об этом помнить — что против них могут включить какой-то репрессивный механизм», — подчеркнул сенатор.

По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, задержание члена севастопольского отделения «Единой России» — исключительно «пропагандистский и отвратительный шаг» украинских спецслужб.

«То, что Игоря Кучерявого в здание СБУ доставили боевики Ленура Ислямова, говорит о том, что власть либо не в состоянии обуздать откровенных бандитов, либо использует их как таран для политических провокаций. Кроме какого-то замшелого обвинения в якобы сепаратизме и подрыве территориальной целостности Украины, больше ничего предъявить не смогли», — заметил парламентарий в беседе с RT.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал безответственным поведение Игоря Кучерявого. По его словам, произошедшее задержание лишь подтверждает, что «ещё очень далеко до урегулирования российско-украинских отношений».

«Это очередная провокация, и такие факты могут вызывать только сожаление. Это лишний раз напоминает жителям Севастополя и Крыма, что Украина на сегодня для них — небезопасное место для посещения. Надо сто раз подумать, прежде чем выезжать туда, и выезжать без крайней необходимости не стоит, тем более людям, которые занимают какие-то должности и активно себя проявили. Это очень опасно и чревато», — цитирует его РИА Новости.