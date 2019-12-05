Подозрения в содействии «оккупации»: что известно о задержании на Украине члена севастопольского отделения ЕР
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Задержанный на территории Херсонской области Украины член севастопольского регионального отделения «Единой России» Игорь Кучерявый отпущен на свободу. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. По его словам, неизвестно, отпущен ли Кучерявый под подписку о невыезде или в связи с прекращением преследования.
«Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили», — заявил он.
Эту информацию RT также подтвердил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его словам, украинские спецслужбы искусственно нагнетают напряжённость в отношениях между странами.
«Мы же никого не задерживаем, мы задерживаем только тех, кто наносит вред и ущерб нашему государству: занимается шпионской деятельностью и так далее. Здесь человек поехал решать какие-то свои личные вопросы. Он не депутат, он не политический деятель, он просто член партии. Он просто поехал решать вопросы. И тут нужно хватать? За что хватать? Почему, цель какая? Всё это неправильно», — заметил он.
В партии «Единая Россия» задержание Кучерявого назвали «очередной провокацией украинских силовиков», подчеркнув, что подобное происходило неоднократно.
Накануне на сайте СБУ появилась новость о том, что на российско-украинской границе задержан «активный сторонник аннексии» Крымского полуострова Игорь Кучерявый. Согласно данным украинской спецслужбы, член севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» планировал получить украинский загранпаспорт.
«Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации «Автоканал Севастополя», мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка», — говорится в сообщении СБУ.
- Скриншот сайта службы безопасности Украины
- © Служба безопасности Украины
На Кучерявого открыли уголовное производство в рамках ч. 1 ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).
При этом позднее агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщило, что юридически мужчина не задержан, он живёт в отеле в Херсоне, а также пошёл на сотрудничество со следствием.
Между тем основатель нацбатальона «Аскер» и организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов ещё 3 декабря на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что Кучерявый прибыл на Украину через пункт пропуска «Каланчак» для «получения заграничного паспорта Украины».
Согласно данным издания «Коммерсантъ», 40-летний Игорь Кучерявый возглавляет в Севастополе агентство, которое помогает морякам с трудоустройством.
В феврале 2018 года на сайте Министерства обороны России указывалось, что он является помощником депутата Госдумы от Севастополя седьмого созыва Дмитрия Белика. Позднее в материале на сайте «Единой России» от 22 февраля 2019 года сообщалось, что Кучерявый вошёл в состав регионального политсовета севастопольского отделения партии.
«Ещё очень далеко до урегулирования российско-украинских отношений»
Как отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, ситуация с Кучерявым свидетельствует о том, что поездки на Украину могут быть небезопасны для россиян.
«Я призываю членов всех партий, не только «Единой России», которые направляются на территорию Украины, об этом помнить — что против них могут включить какой-то репрессивный механизм», — подчеркнул сенатор.
По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, задержание члена севастопольского отделения «Единой России» — исключительно «пропагандистский и отвратительный шаг» украинских спецслужб.
«То, что Игоря Кучерявого в здание СБУ доставили боевики Ленура Ислямова, говорит о том, что власть либо не в состоянии обуздать откровенных бандитов, либо использует их как таран для политических провокаций. Кроме какого-то замшелого обвинения в якобы сепаратизме и подрыве территориальной целостности Украины, больше ничего предъявить не смогли», — заметил парламентарий в беседе с RT.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал безответственным поведение Игоря Кучерявого. По его словам, произошедшее задержание лишь подтверждает, что «ещё очень далеко до урегулирования российско-украинских отношений».
«Это очередная провокация, и такие факты могут вызывать только сожаление. Это лишний раз напоминает жителям Севастополя и Крыма, что Украина на сегодня для них — небезопасное место для посещения. Надо сто раз подумать, прежде чем выезжать туда, и выезжать без крайней необходимости не стоит, тем более людям, которые занимают какие-то должности и активно себя проявили. Это очень опасно и чревато», — цитирует его РИА Новости.
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