Украина объявила российского «дипломата-шпиона» персоной нон грата

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На Украине объявили персоной нон грата российского дипломата, он уже покинул страну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СБУ.
Украина объявила российского «дипломата-шпиона» персоной нон грата
  • © РИА Новости

Как отмечается, сотрудники спецслужб разоблачили жителя Львовской области, который «выполнял разведзадание спецслужб России».

В ведомстве заявили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован и «собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины».

«Собранные данные человек передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, МИД Украины «объявил дипломата-шпиона персоной нон грата».

«Он уже покинул территорию Украины», — заключили в СБУ.  

В отношении жителя Львовской области возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена».

Осенью 2018 года в СБУ заявляли о задержании россиянина, якобы близкого к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову. 

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