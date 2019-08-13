Украина объявила российского «дипломата-шпиона» персоной нон грата
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Как отмечается, сотрудники спецслужб разоблачили жителя Львовской области, который «выполнял разведзадание спецслужб России».
В ведомстве заявили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован и «собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины».
«Собранные данные человек передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, МИД Украины «объявил дипломата-шпиона персоной нон грата».
«Он уже покинул территорию Украины», — заключили в СБУ.
В отношении жителя Львовской области возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена».
Осенью 2018 года в СБУ заявляли о задержании россиянина, якобы близкого к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову.