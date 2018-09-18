СБУ заявила о задержании «близкого к Кадырову» россиянина

Правоохранительные органы Украины задержали в Киеве гражданина России, якобы близкого к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Как передаёт УНН, спецслужба получила оперативную информацию о том, что «на Украину заезжают лица, близкие к режиму Кадырова».

«Но поскольку выяснилось, что речь идёт о вымогательстве, то это передали в Нацполицию. И они провели задержание», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что полицейские проверили автомобиль, в котором, по полученной информации, находились запрещённые предметы. Водителя 1995 года рождения задержали.

В апреле СБУ сообщила о задержании шпиона в Киеве.