СБУ заявила о задержании «близкого к Кадырову» россиянина

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Правоохранительные органы Украины задержали в Киеве гражданина России, якобы близкого к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).
СБУ заявила о задержании «близкого к Кадырову» россиянина
  • РИА Новости

Как передаёт УНН, спецслужба получила оперативную информацию о том, что «на Украину заезжают лица, близкие к режиму Кадырова».

«Но поскольку выяснилось, что речь идёт о вымогательстве, то это передали в Нацполицию. И они провели задержание», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что полицейские проверили автомобиль, в котором, по полученной информации, находились запрещённые предметы. Водителя 1995 года рождения задержали.

В апреле СБУ сообщила о задержании шпиона в Киеве.

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