В Севастополе рассказали о ситуации с задержанным СБУ депутатом ЕР

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Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай прокомментировал ситуацию с задержанием СБУ в Херсонской области члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
В Севастополе рассказали о ситуации с задержанным СБУ депутатом ЕР
  • © РИА Новости

«Мне позвонила его жена и сказала, что его отпустили. Сказать о том, остался ли он на Украине или вернулся в Россию, пока не могу», — цитирует его ТАСС.

В отделении «Единой России» в Севастополе, в свою очередь, заявили, что уточняют информацию о задержании члена партии.

5 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании Кучерявого на границе с Крымом в Херсонской области в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность страны.

В августе Украина объявила персоной нон грата российского дипломата во Львове по обвинению в «сборе разведданных» в интересах России.

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