Перепутали с похищением: СБУ задержала председателя правления «Укрэксимбанка»

Служба безопасности Украины задержала председателя правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко в рамках уголовного дела по нескольким статьям, касающимся присвоения имущества и легализации полученных преступным путём доходов. Изначально СМИ сообщили о похищении банкира, однако силовики её опровергли. Источники RT в политических кругах Украины утверждают, что руководство страны начало масштабное расследование о выводе средств из госбанков в пользу окружения экс-президента Петра Порошенко. По их данным, Гриценко хорошо информирован о действиях прежнего руководства страны.

Глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко задержан в рамках расследования уголовного дела. Ранее украинские СМИ заявили, что Гриценко якобы похитили.

Телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира сообщил, что мужчина гулял с ребёнком, когда его схватили неизвестные и посадили в чёрный автобус. Отмечалось, что семья Гриценко обратилась в правоохранительные органы.

Позднее ряд других изданий сообщили, что глава «Укрэксимбанка» не похищен, а задержан правоохранительными органами. Эту информацию подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она уточнила, что задержание Гриценко состоялось в рамках уголовного дела по трём статьям УК Украины: создание преступной организации (ч. 1 ст. 255), присвоение, растрата имущества (ч. 5 ст. 191) и легализация доходов, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 209).

«Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания», — подчеркнула представитель СБУ.

Из сообщения ведомства на официальной странице в Facebook следует, что Гриценко подозревается в «содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными лицами времён Януковича».

«Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов», — пояснили в СБУ. По информации украинских силовиков, задержанному обеспечено право на защиту и общение с адвокатами.

Позднее подтвердилась информация о том, что Гриценко задержали в присутствии ребёнка. Адвокат банкира Денис Галанский рассказал журналистам, что Гриценко «просто забрали в микроавтобус», а ребёнка передали консьержке с просьбой отвести его туда, где он живёт.

«В тот момент старший ребенок был с учителем музыки в квартире… Насколько я понимаю, младший (ребенок. — RT) вообще малолетний, старшему 15 лет. Ни родственников, никого дома не было», — приводит слова Галанского РИА Новости.

Адвокат выразил мнение, что задержание таким способом допустимо лишь на месте преступления. Он заявил о планах подать жалобы в надзорные органы.

«Мы будем обращаться и подавать. Я считаю, что это незаконное задержание, незаконное лишение свободы. И таким образом, когда он с маленьким ребенком гулял, это особенный цинизм для запугивания», — сказал юрист.

«Укрэксимбанк» существует с 1992 года. По данным Нацбанка Украины за прошедшие месяцы 2019 года, «Укрэксимбанк» является третьим в стране по размеру активов. Гриценко стал председателем правления банка 1 августа 2014 года, сменив на этом посту Виталия Белоуса. Тот, в свою очередь, занимал пост с начала 2013 года.

Собеседник RT из партии «Батькивщина» предположил, что Гриценко может рассказать силовикам многое о действиях прежнего руководства страны.

«Это государственный банк, который мог действовать по указке высшего руководства страны. Если Гриценко заговорит, то он может много интересного рассказать про окружение бывшего президента Петра Порошенко. Их компаниям предоставлялись кредиты неизвестно на каких условиях», — сказал источник RT в партии.

Хищения из оборонных предприятий

В свою очередь, юрист и экс-советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах Андрей Портнов заявил, что Гриценко был одним из участников хищений средств «Укроборонпрома» наряду с экс-главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой, уволенной с этого поста в марте 2018 года. Позднее её стали подозревать в пособничестве в завладении $6 млн.

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«Именно через него (Гриценко. — RT) получала бесплатные рассрочки и безвозвратные кредиты принадлежащая окружению Порошенко корпорация «Богдан», — утверждает Портнов в своём Telegram-канале.

Источник RT в НБУ назвал происходящее «атакой» на сторонников Гонтаревой, отметив, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего замглавы Нацбанка Алексея Писарука.

«Теперь ещё одним доверенным лицом Гонтаревой заинтересовалась прокуратура. Очевидно, сейчас собирают сведения на Гонтареву. Против неё воюет олигарх Игорь Коломойский, который хочет вернуть национализированный ПриватБанк», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского RT заявили, что Гриценко задержан в рамках расследовании о возможном выводе средств из государственных банков в пользу окружения экс-главы государства Порошенко.

Источник утверждает, что Зеленский дал санкции на проведение одного из самых резонансных расследований по краже средств из оборонных предприятий и выводу их за границу.