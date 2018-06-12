В НБУ заявили, что внешний долг банковского сектора Украины приблизился к отметке в $6 млрд

Директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук заявил, что внешний долг банковского сектора Украины приблизился к отметке в $6 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Это чрезвычайно низкий показатель. Преимущественно это средства международных финансовых организаций, которые они предоставляли как кредиты украинским коммерческим банкам», — заявил он.

Ваврищук также отметил, что в настоящий момент банки активно привлекают средства с внутреннего рынка и возвращают внешние заимствования.

«На следующий год запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, этот график будет выполнен в полной мере, мы не видим никаких проблем», — добавил представитель НБУ.

Ранее в НБУ рассказали, зачем стране нужны кредиты от Международного валютного фонда.