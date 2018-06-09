В Нацбанке Украины рассказали о плане действий в случае прекращения сотрудничества с МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил несколько вариантов действий на случай сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом в интервью изданию «Зеркало недели. Украина» сообщил глава НБУ Яков Смолий.

На вопрос, что будет делать Украина в случае отсутствия программы сотрудничества с МВФ после 2019 года, Смолий ответил, что у НБУ есть «несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманные критерии» для такой ситуации.

Однако Нацбанк пока не готов предоставить детали этих сценариев.

Смолий допустил, что в определённой ситуации «придётся перейти к более жёсткой монетарной политике и даже в крайнем случае рассмотреть возможность введения валютных ограничений».

Глава Нацбанка подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с МВФ, но при этом отметил, что новая программа помощи может быть заключена не ранее 2020 года.

«У нас есть действующая программа, она заканчивается в первом квартале 2019 года. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, то есть в следующем году подписание вряд ли будет. То есть чисто технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она — это отдельный вопрос», — заявил глава НБУ.

Ранее СМИ сообщали, что в МВФ высказывали недовольство по поводу последних решений украинского правительства.