Экс-главу Нацбанка подозревают в пособничестве в завладении $6 млн

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Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в завладении около $6 млн.
Экс-главу Нацбанка подозревают в пособничестве в завладении $6 млн
  • РИА Новости

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«В части дела ICU, которая была вовлечена в сделку между аграрным фондом и одним из банков, в результате чего деньги были растрачены, если не ошибаюсь, 150 млн гривен (около $6 млн) были фактически украдены», — сказал Луценко, его слова приводит РИА Новости.

Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что на Украине возбудили новое дело против Порошенко. 

По его словам, уголовное производство может «накрыть» десятки людей из окружения политика.

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