На Украине похитили главу банка

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.

Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.

Уточняется, что неизвестные затащили его в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял.

По данным телеканала, семья Гриценко уже обратилась в правоохранительные органы.

Ранее главная военная прокуратура Украины завела дело в связи с поданным заявлением экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу Украины в Польшу.