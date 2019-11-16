На Украине похитили главу банка
- РИА Новости
Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.
Уточняется, что неизвестные затащили его в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял.
По данным телеканала, семья Гриценко уже обратилась в правоохранительные органы.
Ранее главная военная прокуратура Украины завела дело в связи с поданным заявлением экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу Украины в Польшу.