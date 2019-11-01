Похищение вместо задержания и утечка документов: что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной. Цемах отметил, что летом его похитили сотрудники СБУ, он содержался под стражей в Киеве вплоть до сентября. По словам Цемаха, в ходе задержания его избили и вкололи ему транквилизаторы. В рамках проекта «Люди Донбасса» он также рассказал о публикации на сайте Bellingcat своих документов, хотя эту информацию киевские следователи должны были хранить в секрете.

О похищении

Владимир Цемах описывает своё задержание украинскими силами летом 2019 года как похищение. По его словам, в операции участвовали два человека. Один из них находился за рулём автомобиля, который доставил Цемаха на территорию Украины.

Цемаха задержали в его собственной квартире 27 июня, 28 числа он уже оказался в Киеве, а 29 июня суд в Киеве выбрал ему меру пресечения.

По словам Цемаха, в процессе похищения ему вкололи транквилизаторы. После этого он и захватившие его украинские силовики попали под обстрел.

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«С той стороны произвели миномётный обстрел. Сказали, будут кидать пять мин. Меня начали везти в коляске, они почему-то кинули шестую. Я говорю, наверное, сразу прикопайте. Что издеваться дальше? Меня обсыпало. Мы чуть не попали под эту шестую мину. Там — в ответ, я так и не понял, наши начали уже стрелять? Кажется, эти два человека подорвались на своих минах. Кажется, это было до обстрела. Состояние, сами понимаете, я под транквилизаторами, иногда окружающую действительность не очень хорошо воспринимал. Пересидели мы обстрел, потом мешок на голову. В подвале меня продержали минут 20», — сказал Цемах в интервью Вышинскому.

Он уточнил, что после этих событий ему и его похитителям пришлось бежать до микроавтобуса на дистанцию около полкилометра. Перед посадкой в машину, как выразился сам Цемах, ему «постреляли» по почкам.

«Давление померили — 190 на 110. Сказали: бугай здоровый, нормально. Голову перебинтовали и отправили на микроавтобусе сразу в Киев», — рассказал он о поведении украинских силовиков.

По словам Цемаха, из-за транквилизаторов он не мог нормально ходить.

«Ноги подгибались. Я даже, когда сажали в кресло-каталку, не смог сам ногу поставить на ступеньку. Ногу поднимали. Она отрывалась от земли сантиметров на пять, не больше», — рассказал он.

Об утечке документов

После задержания у Цемаха изъяли документы. По закону они должны были оказаться под грифом «тайна следствия», однако уже в середине июля удостоверение Цемаха оказалось на «расследовательском сайте» Bellingcat.

«Получается, предоставила Служба безопасности Украины эти сведения», — констатировал Цемах.

Речь идёт о скандально известном сайте Bellingcat, выводы которого неоднократно опровергались российской стороной, в том числе Минобороны и МИД РФ. Как ранее стало известно из переписки, которая велась с аккаунта WikiLeaks, одной из финансирующих расследования Bellingcat организаций может быть британское министерство обороны.

Об обращении в международные суды

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Учитывая произошедшее, Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды. Сам он пояснил, что считает действия Киева по отношению к нему актом терроризма.

«Я считаю это актом терроризма украинского государства по отношению ко мне — пытаться навешать. Ну был я начальником ПВО. Я им объяснял, что, по большому счёту, я перепугал их авиацию. Один раз самолёты пролетали и больше в районе Снежного не летали», — рассказал он Вышинскому.

По словам Цемаха, он попросил привезти ему, после чего их набили песком, а из жести сделали «пусковые механизмы».

«У меня «по красоте» ходили восемь групп и показывали, что у нас действительно есть ПЗРК — и очень много. Хотя реально две «зэушки» и два ПЗРК держали оборону такой территории! Это просто название у меня было, что я начальник ПВО. Это даже взводом сложно назвать, по большому счёту», — сказал Цемах.

О «доказательствах» Киева

Цемах отмечает, что Киев не смог предоставить какой-либо объективной информации о его причастности к инциденту с «Боингом».

«Это беспредел какой-то. Ведь у них реально против меня ничего нет и быть не может. Потому что я не участвовал в этих событиях. И пытаться сделать из меня козла отпущения? Это неинтересно», — сказал он.

По его словам, в допросах в Киеве участвовали люди, которых ему представили как иностранцев, в частности, некие «представители австралийской полиции и полиции Нидерландов». Цемах добавил, что в ходе допросов ему предлагали пойти на сделку.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал», — сказал Семах.

Он дал понять, что не раздумывал над озвученными перед ним предложениями.

«Нет, я где родился, там и пригодился. Если я из Хабаровска сюда вернулся... Мне ближе все-таки родные места. Мне предлагали в 14-м году квартиру в Москве, у моего солдата-афганца стояла пустая, говорит: плати коммуналку, живи. Но как я могу бросить? Тут же старики остаются, дети остаются. Бежать — это всегда просто», — пояснил он свою точку зрения.