Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
  • Reuters

27 июня сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

«Я считаю, это акт терроризма украинского государства по отношению ко мне», — заявил Цемах в интервью Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма «Люди Донбасса».

На вопрос, собирается ли он обращаться в международные суды, Цемах сказал, что рассматривает такую возможность.

Ранее Цемах рассказал о том, как он был похищен сотрудниками украинских спецслужб. Он заявил, что для того, чтобы перевести его на подконтрольную Киеву территорию, ему вкололи какой-то транквилизатор.

В Киеве Цемаха считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

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