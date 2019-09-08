Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
  • © Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал Луценко в Facebook.

По его словам, «судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырёх подозреваемых, — заочно».

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Цемаха.

При этом посольство России не получало от властей Нидерландов обращений, как передавало РИА Новости.

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