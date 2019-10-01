Четыре месяца в обороне: Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Украины

В администрации президента Украины Владимира Зеленского произошла первая крупная отставка: своего поста лишился секретарь СНБО Александр Данилюк, который занял эту должность 28 мая 2019 года. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. Официально причины такого решения не называются. По данным опрошенных RT источников в украинских политических кругах, отставка может быть связана с конфликтом между Данилюком и главой офиса украинского президента Андреем Богданом. По мнению экспертов, произошедшее стало частью внутренних противоречий, образовавшихся с приходом команды Зеленского к власти.

В понедельник, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Освободить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Ещё в пятницу, 27 сентября, в офисе украинского лидера сообщили, что прошение об отставке было подано перед отъездом Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Указывалось, что президент Украины примет решение по возвращении в Киев.

Данилюк занял свой пост 28 мая 2019 года, сменив Александра Турчинова. При этом 19 июня его также назначили главой Национального координационного центра кибербезопасности.

Заметим, что 44-летний чиновник работал в украинском правительстве в годы президентства Петра Порошенко. Он был его постпредом в кабмине, затем — заместителем главы администрации, а после получил назначение на пост министра финансов и покинул эту должность летом 2018-го.

Александр Данилюк

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Как сообщили RT в партии «Слуга народа», Данилюк, являвшийся советником Зеленского во время избирательной кампании, конфликтует с главой офиса президента Украины Андреем Богданом.

«Данилюк хотел стать послом Украины в США, готов был возглавить Министерство экономики или даже правительство. Поэтому должность секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) его совсем не обрадовала. Данилюк рассчитывал, что его поблагодарят за помощь Зеленскому в его предвыборной кампании, но этого не произошло. Поэтому секретарь СНБО пошёл ва-банк и написал заявление об уходе, и неожиданно для всех Зеленский его подписал», — заявил источник.

Между тем в партии «Голос» полагают, что отставка Данилюка может привести к волнениям в команде Зеленского.

«Все поняли, что помощь и дружба с Зеленским ничего не гарантируют. Очевидно, что на президента оказывают влияние. Это не нравится западным партнёрам и активистам, которые требуют уволить Андрея Богдана с должности главы офиса президента. Среди окружения Зеленского вообще может произойти раскол», — указал собеседник RT.

Аналогичную точку зрения высказал представитель «Батькивщины». По мнению источника, на Зеленского оказывает сильное влияние команда украинского олигарха Игоря Коломойского.

«Известно, что Данилюка не любит Игорь Коломойский. И его сначала ставят на бессмысленную для него как для экономиста должность, а потом просто увольняют», — пояснил источник в беседе с RT.

Добавим, что 30 сентября Данилюк вместе с Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым посетили центр подготовки Национальной гвардии Украины, который находится в селе Старый.

Александр Данилюк (крайний слева), Арсен Аваков и Владимир Зеленский на полигоне Нацгвардии в селе Старый

© Пресс-служба МВД Украины

«Неизбежные внутренние противоречия»

Как считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак, увольнение Данилюка — нормальное явление в нынешних политических реалиях страны. По его словам, такая ситуация была неизбежна.

«Очень много людей сейчас попали во власть, и противоречия неизбежны, публика очень разношёрстная. То есть это и внутренние противоречия, которые будут проявляться в дальнейшем, и желание власти показать, что они что-то делают во избежание более серьёзных провалов. К тому же им нужно продемонстрировать какие-то перестановки во власти, показать изменения. Конечно, нынешняя власть понимает, что провалы более серьёзные, чем они рассчитывали. Они думали, что сейчас смогут продемонстрировать какие-то пафосные события с участием Зеленского, но этого не происходит», — заявил эксперт в разговоре с RT.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указал на другой возможный аспект отставки Данилюка.

«Это связано и с тем, что он упоминается в документах, в соответствии с которыми предыдущие власти контактировали с американской администрацией по поводу преследования Байдена-младшего. Он в то время работал в предыдущей администрации. Думаю, что эта причина имеет место, по крайней мере, формально», — подчеркнул он.

Эксперт назвал экс-главу Минфина квалифицированным экономистом, но заметил, что Данилюк старше, чем многие представители команды Зеленского, и принадлежит к несколько другому поколению украинских политиков.

«По-видимому, он стал совсем чужим в этой власти. В конечном итоге разногласия стали настолько существенными, что он счёл за благо уйти сам, и это было поддержано, поскольку контакт между ним и другой частью команды Зеленского начал становиться слабее и напряжённее», — сказал Брутер в беседе с RT.