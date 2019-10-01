Четыре месяца в обороне: Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Украины
В понедельник, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
«Освободить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Ещё в пятницу, 27 сентября, в офисе украинского лидера сообщили, что прошение об отставке было подано перед отъездом Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Указывалось, что президент Украины примет решение по возвращении в Киев.
Данилюк занял свой пост 28 мая 2019 года, сменив Александра Турчинова. При этом 19 июня его также назначили главой Национального координационного центра кибербезопасности.
Заметим, что 44-летний чиновник работал в украинском правительстве в годы президентства Петра Порошенко. Он был его постпредом в кабмине, затем — заместителем главы администрации, а после получил назначение на пост министра финансов и покинул эту должность летом 2018-го.
- Александр Данилюк
- globallookpress.com
- © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Как сообщили RT в партии «Слуга народа», Данилюк, являвшийся советником Зеленского во время избирательной кампании, конфликтует с главой офиса президента Украины Андреем Богданом.
«Данилюк хотел стать послом Украины в США, готов был возглавить Министерство экономики или даже правительство. Поэтому должность секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) его совсем не обрадовала. Данилюк рассчитывал, что его поблагодарят за помощь Зеленскому в его предвыборной кампании, но этого не произошло. Поэтому секретарь СНБО пошёл ва-банк и написал заявление об уходе, и неожиданно для всех Зеленский его подписал», — заявил источник.
Между тем в партии «Голос» полагают, что отставка Данилюка может привести к волнениям в команде Зеленского.
«Все поняли, что помощь и дружба с Зеленским ничего не гарантируют. Очевидно, что на президента оказывают влияние. Это не нравится западным партнёрам и активистам, которые требуют уволить Андрея Богдана с должности главы офиса президента. Среди окружения Зеленского вообще может произойти раскол», — указал собеседник RT.
Аналогичную точку зрения высказал представитель «Батькивщины». По мнению источника, на Зеленского оказывает сильное влияние команда украинского олигарха Игоря Коломойского.
«Известно, что Данилюка не любит Игорь Коломойский. И его сначала ставят на бессмысленную для него как для экономиста должность, а потом просто увольняют», — пояснил источник в беседе с RT.
Добавим, что 30 сентября Данилюк вместе с Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым посетили центр подготовки Национальной гвардии Украины, который находится в селе Старый.
- Александр Данилюк (крайний слева), Арсен Аваков и Владимир Зеленский на полигоне Нацгвардии в селе Старый
- © Пресс-служба МВД Украины
«Неизбежные внутренние противоречия»
Как считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак, увольнение Данилюка — нормальное явление в нынешних политических реалиях страны. По его словам, такая ситуация была неизбежна.
«Очень много людей сейчас попали во власть, и противоречия неизбежны, публика очень разношёрстная. То есть это и внутренние противоречия, которые будут проявляться в дальнейшем, и желание власти показать, что они что-то делают во избежание более серьёзных провалов. К тому же им нужно продемонстрировать какие-то перестановки во власти, показать изменения. Конечно, нынешняя власть понимает, что провалы более серьёзные, чем они рассчитывали. Они думали, что сейчас смогут продемонстрировать какие-то пафосные события с участием Зеленского, но этого не происходит», — заявил эксперт в разговоре с RT.
В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указал на другой возможный аспект отставки Данилюка.
«Это связано и с тем, что он упоминается в документах, в соответствии с которыми предыдущие власти контактировали с американской администрацией по поводу преследования Байдена-младшего. Он в то время работал в предыдущей администрации. Думаю, что эта причина имеет место, по крайней мере, формально», — подчеркнул он.
Эксперт назвал экс-главу Минфина квалифицированным экономистом, но заметил, что Данилюк старше, чем многие представители команды Зеленского, и принадлежит к несколько другому поколению украинских политиков.
«По-видимому, он стал совсем чужим в этой власти. В конечном итоге разногласия стали настолько существенными, что он счёл за благо уйти сам, и это было поддержано, поскольку контакт между ним и другой частью команды Зеленского начал становиться слабее и напряжённее», — сказал Брутер в беседе с RT.
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