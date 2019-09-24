«Нет такого правового механизма»: на Украине призвали определить морскую границу с РФ

Украинское государственное учреждение Госгидрография призвало запустить переговоры с Россией по установлению морской границы. Отмечается, что если этого не сделать, то Киев не сможет воспользоваться суверенитетом в территориальных водах. При этом в ведомстве настаивают на «принудительном» сценарии — создании по инициативе одной стороны международной комиссии, выводы которой и лягут в основу соглашения. По мнению юристов, ни о каком одностороннем характере договорённостей речи быть не может, так как оба государства обладают суверенитетом. Подобная формулировка была выбрана Госгидрографией намеренно, чтобы поддерживать антироссийскую кампанию в медийном пространстве, считают аналитики.

На Украине призвали вести переговоры с Россией по установлению морской границы. С такой инициативой выступило государственное учреждение Госгидрография (входит в министерство инфраструктуры страны).

В ведомстве утверждают, что Договор о российско-украинской государственной границе не смог урегулировать данную сферу. В связи с этим ведомство предлагает создать международную комиссию, чтобы запустить «принудительные» переговоры по определению границ — делимитации.

«С учётом норм международного морского права и проведённых консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы», — заявил глава Госгидрографии Александр Щипцов.

В качестве примера «условно «принудительной» делимитации» границ ведомство приводит Австралию и Восточный Тимор. Между странами были споры о границах, которые разрешились только в 2018 году. По инициативе Восточного Тимора была создана комиссия по делимитации, результаты работы которой были учтены при заключении соглашения между двумя странами.

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Однако стоит отметить, что на самом деле этот процесс проходил не так просто, как кажется на первый взгляд. Спор этих государств удалось разрешить только после его рассмотрения арбитражем в Гааге.

По мнению первого замглавы Госгидрографии Богдана Устименко, маловероятно, что Россия «добровольно подпишет» соглашение о границах, однако выводы комиссии будут иметь в дальнейшем некоторое значение.

«На сегодня Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной (как Австралия с Тимором), но письменные выводы международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьёзное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России», — приводятся слова Устименко на сайте ведомства.

Вместе с тем отмечается, что без установления подобной границы Украина «никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет» в значительной части территориальных вод.

Стоит отметить, что между двумя странами действует договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, регулирующий все касающиеся этих вод вопросы. В нём отмечается, что указанные море и пролив — внутренние для обеих стран, так как это сложилось исторически.

Крымский мост через Керченский пролив

РИА Новости

© Макс Ветров

На Украине в последние годы неоднократно заявляли о намерении разорвать этот договор. В МИД РФ подчёркивали, что это скажется на обеих странах.

«Если они примут такое решение, это их дело. Естественно, это повлечёт определённые последствия и для Украины, и для России», — сказал директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

«Принудительность — вещь исключённая»

Ни о какой принудительности в отношении Москвы речи идти не может, отметил в разговоре с RT юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин. Он подчеркнул, что подобные вопросы могут решаться в рамках существующих договорённостей.

«С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, возможно в рамках этих соглашений ставить какие-то вопросы. Принудительность — это вещь исключённая. В силу того что каждое государство обладает суверенитетом — как Россия, так и Украина, нет такого международного правового механизма, чтобы принудить исполнять какие-то решения», — пояснил юрист.

В связи с этим Ванин пришёл к выводу, что данная инициатива украинского ведомства направлена на попытку вновь поднять вопрос принадлежности Крымского полуострова. Напомним, регион воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума.

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«Эта инициатива направлена на попытку обозначить морские границы Украины без учёта вхождения Крыма в состав России. Таким образом хотят ещё раз обострить вопрос, создать информационный повод вокруг темы, которая всем уже неинтересна», — подчеркнул юрист.

Любые вопросы, касающиеся установления границ между Россией и Украиной, должны решаться в диалоге, а не принудительным характером, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Россия всегда открыта, РФ — это страна, которая предпочитает вести диалог, переговоры со всеми государствами в мире, если возникают те или иные ситуации. Напротив, именно позиция Украины в последние годы являлась неконструктивной, и Украина представала в качестве недоговороспособного государства. В этом смысле действия украинских властей, как прежнего руководства, так и, к сожалению, пока ещё нынешнего, свидетельствуют о некомпетентности и неспособности к переговорному процессу», — сказал эксперт в беседе с RT.

Шаповалов убеждён, что подобное заявление — часть антироссийской риторики Украины.

«Я думаю, что это элемент информационного шума со стороны Киева, информационных атак, которые идут от киевской власти и являются частью информационной кампании против России», — заключил аналитик.