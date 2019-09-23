Юрист оценил призыв Украины к переговорам с Россией по морской границе

Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT предложение украинской Госгидрографии инициировать принудительные переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Ванин назвал неперспективным международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение.

«С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, возможно в рамках этого соглашения ставить какие-то вопросы. Принудительность — это вещь исключённая. В силу того, что каждое государство обладает суверенитетом, как Россия, так и Украина, нет такого международного правового механизма, чтобы принудить исполнять какие-то решения», — объяснил Ванин.

Юрист отметил, что в рамках данной инициативы украинская сторона может пытаться снова поставить на повестку дня вопрос принадлежности Крыма.

«Эта инициатива направлена на попытку обозначить морские границы Украины без учёта вхождения Крыма в состав России. Таким образом, ещё раз обострить вопрос, создать информационный повод вокруг темы, которая всем уже неинтересна», — заявил эксперт.

Ранее Госгидрография предложила инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и Россией.