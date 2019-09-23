На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

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Украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, в 2003 году было заключено соглашение о российско-украинской госгранице, однако морские границы оно не установило.

«Поэтому «Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что без этого Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет и легально использовать морские природные ресурсы. 

Ранее Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов во все крымские порты.

Политолог Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею.

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