На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.

Как отметили в ведомстве, в 2003 году было заключено соглашение о российско-украинской госгранице, однако морские границы оно не установило.

«Поэтому «Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что без этого Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет и легально использовать морские природные ресурсы.

Ранее Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов во все крымские порты.

Политолог Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею.