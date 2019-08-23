Более пяти тысяч россиян не пустили на Украину с начала года

Государственная пограничная служба Украины запретила в 2019 году въезд на территорию государства 5662 россиянам.

Об этом изданию «theБабель» сообщил руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.

«Всего с начала года на Украину въехали 944 тыс. граждан РФ», — указано в тексте.

Руководитель пресс-службы отметил, что среди основных причин отказа во въезде были нарушения правил въезда в Крым и Донбасс, а также «превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита».

«Россиянам и другим иностранцам, не выплатившим штраф за превышение срока пребывания на Украине, запретили въезд на три года», — добавил Демченко.

В мае сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну около 3,3 тыс. граждан России с начала 2019 года.