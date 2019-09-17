«Прибыльный бизнес»: в Белоруссии раскрыли незаконный транзит оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники совместно с сотрудниками КГБ страны раскрыли схему незаконного ввоза оружия на территорию России из Украины. Об этом рассказал глава Государственного таможенного комитета республики Юрий Сенько. По его словам, впоследствии спецслужбы России перехватили «целый арсенал» оружия, а также около девяти тысяч боеприпасов. Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявлял, что стране пришлось «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за «хлынувшего» оттуда потока оружия. Кроме того, существуют проблемы и с ввозом наркотиков через территорию Белоруссии.

Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом государственной безопасности (КГБ) страны раскрыли схему незаконной переправки оружия из Украины в Россию. Об этом рассказал председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

«Мы совместно с КГБ отрабатывали информацию о том, что из Украины транзитом через Беларусь перемещалось частями оружие в Литву, и оттуда более крупными партиями перемещалось уже в Россию. Насколько мы располагаем информацией, в РФ в последующем при завершении этой спецоперации было выявлено большое количество оружия», — заявил чиновник в интервью телеканалу Беларусь 1.

По его словам, на территории России спецслужбами был изъят «целый арсенал» различных видов оружия.

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«Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, это и большое количество, около 9 тысяч, боеприпасов», — добавил Сенько.

В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусская сторона полностью закрыла границу с Украиной, поскольку оттуда «хлынул поток оружия».

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, ещё больше, чем с Североатлантическим блоком», — заявил глава республики во время выступления в Минске на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.

По его словам, когда оружие оказывается в руках «обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма». Этой угрозой и обусловлено усиление таможенного контроля.

Стоит отметить, что по данным Госпогранкомитета Белоруссии, за 2018 год на границе с Украиной было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

В связи с ростом контрабанды президент Лукашенко призывал увеличить число пограничников в стране.

«С учётом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность», — заявлял глава государства в феврале 2019 года.

Юрий Сенько

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Однако украинские власти явно не стремится бороться с контрабандой, как заявил RT политолог и экономист Александр Дудчак, а, напротив, сами принимают в ней участие.

«Бизнес, связанный с торговлей оружием, в ходе текущего конфликта на Донбассе стал очень прибыльным. К тому же, судя по документам, после пожаров на украинских складах было «утилизировано» много оружия. Но Украина и раньше торговала оружием и легально, и нелегально, это не было ни для кого секретом. В общем-то, это естественный процесс, насколько такой процесс вообще можно назвать естественным. У украинской власти нет желания вести с этим активную борьбу, тем более когда на этом можно заработать», — считает эксперт.

Оборот наркотиков

В ходе интервью глава белорусского ГТК также отметил, что на фоне увеличения числа людей, пересекающих границу, растёт и число попыток провезти через неё «наркотические и психотропных вещества». По фактам незаконного перемещения наркотиков в Белоруссии за последнее было возбуждено 129 уголовных дел, подчеркнул он.

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«Что характерно, это в четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году», — уточнил Сенько.

При этом глава комитета указал на то, что 615 кг изъятых наркотических средств из 626 предназначались для получателей в России. Они «ввозились российскими курьерами для дальнейшего транзита по территории Республики Беларусь», рассказал он. Таким образом, белорусская таможня защищает не только своих граждан, но и всех граждан Евразийского экономического союза, заключил Сенько.

В сентябре «Коммерсантъ» сообщал, что в рамках новой программы экономической интеграции между Россией и Белоруссией, до 2021 года будут объединены таможенная и энергетическая политика. В области таможни, в частности, предполагается проведение совместных рейдов и введение общей информационной системы.