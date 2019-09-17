«Прибыльный бизнес»: в Белоруссии раскрыли незаконный транзит оружия с Украины в Россию
- КПП на границе Белоруссии и Литвы
- © Vasily Fedosenko/Reuters
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом государственной безопасности (КГБ) страны раскрыли схему незаконной переправки оружия из Украины в Россию. Об этом рассказал председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.
«Мы совместно с КГБ отрабатывали информацию о том, что из Украины транзитом через Беларусь перемещалось частями оружие в Литву, и оттуда более крупными партиями перемещалось уже в Россию. Насколько мы располагаем информацией, в РФ в последующем при завершении этой спецоперации было выявлено большое количество оружия», — заявил чиновник в интервью телеканалу Беларусь 1.
По его словам, на территории России спецслужбами был изъят «целый арсенал» различных видов оружия.
«Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, это и большое количество, около 9 тысяч, боеприпасов», — добавил Сенько.
В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусская сторона полностью закрыла границу с Украиной, поскольку оттуда «хлынул поток оружия».
«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, ещё больше, чем с Североатлантическим блоком», — заявил глава республики во время выступления в Минске на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.
По его словам, когда оружие оказывается в руках «обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма». Этой угрозой и обусловлено усиление таможенного контроля.
Стоит отметить, что по данным Госпогранкомитета Белоруссии, за 2018 год на границе с Украиной было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.
В связи с ростом контрабанды президент Лукашенко призывал увеличить число пограничников в стране.
«С учётом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность», — заявлял глава государства в феврале 2019 года.
- Юрий Сенько
- © CustomsRB
Однако украинские власти явно не стремится бороться с контрабандой, как заявил RT политолог и экономист Александр Дудчак, а, напротив, сами принимают в ней участие.
«Бизнес, связанный с торговлей оружием, в ходе текущего конфликта на Донбассе стал очень прибыльным. К тому же, судя по документам, после пожаров на украинских складах было «утилизировано» много оружия. Но Украина и раньше торговала оружием и легально, и нелегально, это не было ни для кого секретом. В общем-то, это естественный процесс, насколько такой процесс вообще можно назвать естественным. У украинской власти нет желания вести с этим активную борьбу, тем более когда на этом можно заработать», — считает эксперт.
Оборот наркотиков
В ходе интервью глава белорусского ГТК также отметил, что на фоне увеличения числа людей, пересекающих границу, растёт и число попыток провезти через неё «наркотические и психотропных вещества». По фактам незаконного перемещения наркотиков в Белоруссии за последнее было возбуждено 129 уголовных дел, подчеркнул он.
«Что характерно, это в четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году», — уточнил Сенько.
При этом глава комитета указал на то, что 615 кг изъятых наркотических средств из 626 предназначались для получателей в России. Они «ввозились российскими курьерами для дальнейшего транзита по территории Республики Беларусь», рассказал он. Таким образом, белорусская таможня защищает не только своих граждан, но и всех граждан Евразийского экономического союза, заключил Сенько.
В сентябре «Коммерсантъ» сообщал, что в рамках новой программы экономической интеграции между Россией и Белоруссией, до 2021 года будут объединены таможенная и энергетическая политика. В области таможни, в частности, предполагается проведение совместных рейдов и введение общей информационной системы.