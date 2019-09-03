Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона была вынуждена «полностью закрыть наглухо» границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, ещё больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времён, якобы казался врагом номер один», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что если оружие попадёт в руки «обычных людей, особенно националистически настроенных, — жди терроризма».

В октябре 2018 года Лукашенко заявил, что в связи с конфликтом на Украине увеличился «приток» оружия на белорусско-украинской границе

«Особенно нас беспокоит приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — сказал он.

Позднее Лукашенко поставил перед Госпогранкомитетом задачу увеличить штатную численность пограничников в стране.

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