Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона была вынуждена «полностью закрыть наглухо» границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, ещё больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времён, якобы казался врагом номер один», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что если оружие попадёт в руки «обычных людей, особенно националистически настроенных, — жди терроризма».

В октябре 2018 года Лукашенко заявил, что в связи с конфликтом на Украине увеличился «приток» оружия на белорусско-украинской границе.

«Особенно нас беспокоит приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — сказал он.

Позднее Лукашенко поставил перед Госпогранкомитетом задачу увеличить штатную численность пограничников в стране.