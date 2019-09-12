На Украине возбудили дело после пожара на арсенале в Винницкой области
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе)», — указывается в заявлении.
Уточняется, что возможной причиной происшествия стало возгорание сухой травы, которое привело к детонации боеприпасов. Всего в итоге произошло около шести взрывов.
Ранее на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области были зафиксированы взрывы.
Осенью 2017 года на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По данным украинских СМИ, в результате инцидента могли быть уничтожены до 32 тыс. тонн снарядов общей стоимостью $800 млн.
Подробнее об этом инциденте — в материале RT.