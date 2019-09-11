Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

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На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва. Об этом сообщает «Громадське».
Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
  • Reuters

«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».

В середине ноября 2018 года стало известно, что более 20 генералов привлечены к ответственности из-за взрывов на украинских складах боеприпасов за последние три года.

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