Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
- Reuters
«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.
По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».
В середине ноября 2018 года стало известно, что более 20 генералов привлечены к ответственности из-за взрывов на украинских складах боеприпасов за последние три года.