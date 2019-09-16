Раскрыты подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, речь идёт как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учёте собственности и сходных соцгарантиях, почти объединённом банковском надзоре, но с двумя ЦБ, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

6 сентября Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что утверждён перечень из 31 дорожной карты.

В начале сентября президенту Белоруссии Александру Лукашенко был передан проект программы действий по интеграции с Россией.