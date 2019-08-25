«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины

Ожидается, что доля российских поставок в импорте дизеля на Украину в августе сократится в два раза. Об этом заявил представитель украинского президента в кабинете министров Андрей Герус. По его словам, топливо будет закупаться в Белоруссии и странах Евросоюза, при этом оно уже становится дешевле для конечного потребителя. Уменьшение доли российского дизеля произошло из-за введения Киевом пошлин. Эксперты отмечают, что снижения стоимости удалось достичь за счёт накопления запасов, однако уже скоро следует ожидать обратной тенденции. При этом в сложившейся ситуации выиграет Минск, который будет поставлять на Украину российское топливо, но по более высокой цене.

Объёмы российских поставок дизеля на украинский рынок в августе снизятся в два раза. Об этом в Facebook написал представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус. По его словам, если раньше на долю импорта из РФ приходилось 45%, то теперь этот показатель составит 20%.

«В августе объёмы поставок дизеля из России уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее. Зато увеличились поставки из Белоруссии, стран ЕС и с морских направлений», — заявил Герус.

Ранее он сообщал, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод увеличит поставки на 25% — до 250—260 тыс. тонн в месяц.

Они станут одной из альтернатив российскому топливу, объёмы закупок которого последние три года только наращивались. Однако, как подчеркнул Герус, Киеву удалось переломить ситуацию, введя специальные пошлины. Так, с 1 августа на дизтопливо, перегоняемое по трубопроводам, установлен тариф 3,75%, а с октября он увеличится до 4%.

При этом представитель президента заявил, что такое положение вещей не только не увеличило цены на топливо, но и позволило их снизить на 20—80 копеек за литр.

Источник RT в партии «Народный фронт», комментируя это заявление, отметил, что период снижения цен продлится недолго, а администрация Владимира Зеленского, введя пошлины, «выстрелила себе в ногу».

«Цены на дизтопливо сейчас низкие благодаря большим запасам, но они скоро закончатся. Я думаю, уже через три недели мы увидим рост цен. Это удивительно, но по причине антироссийской истерии новая администрация готова ухудшить экономическое положение украинских компаний. Цены на товары и услуги вырастут. Кому от этого хуже?» — заявил представитель партии.

Низкая цена объясняется ещё и снижением качества топлива, которое теперь осталось на рынке Украины, считает глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«На сегодняшний момент те компании, которые возили дизель из России, остановили деятельность на этом направлении. Завозится дизель из Белоруссии, и он действительно дешёвый, потому что падает качество. И властям следовало бы смотреть на этот ресурс не с точки зрения цены, а с точки зрения соотношения «цена — качество», — сказал RT Охрименко.

Подвели экономику

От фактического ухода российского дизеля с украинского рынка выиграют только частные предприниматели, уверен источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.

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«Российское дизтопливо недорогое и поставлялось вовремя, поэтому оно и заняло 45% украинского рынка. Это было выгодно в первую очередь для экономики самой Украины. Постепенный отказ от российского топлива выгоден украинской компании «Укртатнафта», которая контролируется группой «Приват» Игоря Коломойского. Я думаю, не стоит напоминать, что Коломойского связывают с новым президентом Владимиром Зеленским», — заявил собеседник RT.

При этом он подчеркнул, что введённые Зеленским пошлины обсуждались ещё при его предшественнике Петре Порошенко. «На украинском рынке нефтепродуктов произошёл прецедент. Введение ограничительных пошлин против российского топлива обсуждалось ещё при президенте Петре Порошенко, но он не пошёл на этот шаг», — заметил представитель ведомства.

Выгода Белоруссии

Эксперты считают, что от новых условий на энергетическом рынке Украины также выиграет Белоруссия. По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при Правительстве России Станислава Митраховича, Минск будет продавать Киеву всё тот же российский дизель, но по другой цене.

«Российское топливо теперь идёт не напрямую, а поставляется сначала по трубе в Белоруссию, там оно перегружается на ж/д цистерны и завозится на Украину. Таким образом, даётся возможность заработать белорусским посредникам, а конечная разница в цене, которая возникает из-за необходимости оплачивать работу белорусских посредников, скажется на гражданах Украины, так как приведёт к некоторому повышению стоимости», — сказал RT Митрахович.

Reuters

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На перспективу повышения цен на дизель для конечного потребителя обратил внимание и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что, фактически остановив поставки по трубопроводу, Киев оставил ж/д, автомобильные и морские перевозки, которые гораздо затратнее.

«Сейчас остаются только те поставки, которые идут по ж/д дороге или автотранспортом. Этот вид поставок гораздо более затратный, чем по трубе. Поэтому дизель для украинцев будет дорожать. Какие-то объёмы российских поставок останутся, но постепенно Украина будет ориентироваться на других поставщиков. Однако у России проблем с продажей своего дизеля не возникнет, а вот украинцам его придётся искать у других трейдеров», — заявил эксперт в комментарии RT.

В связи с этим, как отметил источник RT в партии «Батькивщина», проигрывать будет только украинская сторона.