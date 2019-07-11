«Можно только посочувствовать президенту»: в команде Зеленского предложили переименовать русский язык и Россию

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык, на котором говорят в России, — в российский, а саму страну — в Московию. По его мнению, между используемым в его стране «украинским русским» и «русским русским» уже есть большие различия. Эксперты считают, что это заявление не отражает позиции украинского народа, а лишь демонстрирует попытки Киева уйти от обсуждения серьёзных проблем государства. При этом полномочий переименовывать язык или вносить в него правки Киев не имеет, напомнили аналитики.

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык, на котором говорят в России, в российский, а тот, на котором говорят украинцы, оставить русским. Он объяснил это тем, что между ними якобы уже существует большая разница.

«Как филолог я хочу сказать, что безусловно «украинский русский» или «русский украинский» (неважно, как называть) уже отличается от «русского русского». Это видно», — сказал он в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.

«Моя точка зрения, что мы вообще должны его переименовать. И, например, сказать, что у нас — русский язык, а там (в России. — RT) — российский», — подчеркнул Потураев.

Он пояснил, что они отличаются грамматически и лексически, за счёт чего «украинская версия» русского языка «совсем другая». Затем советник президента предложил переименовать Россию в Московию.

«Почему мы боимся? Это же проактивная история. Можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» — сказал Потураев.

Более того, говоря о России Потураев назвал её «временно неподконтрольными Китайской народной республике территориями».

Стоит отметить, что это не первая попытка «переименовать» РФ на Украине. В 2015 году Радикальная партия уже вносила в Раду законопроект, в котором предлагалось называть Россию Московией. Авторы инициативы утверждали, что «Русь» и «Россия» — это исторические названия Украины. Проект так и не был рассмотрен депутатами.

При этом на Украине есть проблемы, к решению которых следовало бы перейти, вместо того, чтобы делать подобные заявления, отметил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того, чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь», — написал он в Facebook.

Предложение переименовать Россию в Московию осудили и в Госдуме. Член комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев отметил, что подобные заявления выходят за рамки приличия.

«Пускай они занимаются своими переименованиями, россияне сами решат, как называть нашу страну. Есть вообще этика, воспитанность, образованность, поэтому такие заявления могут делать люди, за которыми ничего не стоит», — подчеркнул депутат.

Такие высказывания, как у Потураева, возникают из-за попыток Киева найти причины в неудачах вне Украины, убеждён старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Вместо занятия хозяйственными делами, восстановления экономического потенциала и беспокойства о благосостоянии населения, у них происходит постоянный поиск причин извне. В данной ситуации Киеву кажется, что основной раздражитель — Россия. Но это не так, мы всегда были родственными народами», — сказал он RT.

Оленченко подчеркнул, что высказанная Потураевым позиция не отражает интересов украинского народа.

«На Украине сейчас очень неоднородный политический состав. Тем не менее чаще всего мы слышим только такие неадекватные заявления. Но они не представляют интересы ни украинского народа, ни большинства политиков», — добавил эксперт.

«Может называть как угодно»

Сам Зеленский, который нередко использует русский в речи, ранее также высказывался о положении русского языка на Украине.

«В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке», — сказал он 5 июля.

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При этом на Украине действует закон об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного. Его подписал предыдущий президент Пётр Порошенко перед тем как оставить свой пост. Согласно документу, украинский язык становится основным почти во всех сферах жизни.

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Все чиновники не только в документообороте, но и при общении между собой должны говорить по-украински. На этом же языке обязаны проводиться все культурные мероприятия, хотя остаётся возможность использование иностранного, если это продиктовано художественной задумкой. Призывы сделать любой другой язык государственным, официальным или региональным будут приравнены к попытке свержения конституционного строя. А сам украинский язык приравнивается к госсимволам, за оскорбление которых суд может назначить до трёх лет тюрьмы.

В школах разрешено преподавать дисциплины только на украинском, либо же несколько предметов на европейских языков — русский или белорусский запрещены. Зеленский обещал, что этот закон будет проверен на соответствие Конституции, однако до сих пор этого сделано не было.

В связи с тем, что русский язык не является официальным, то и предложение Потураева его переименовать, соответственно, тоже теряет юридический смысл, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Украина может создать ещё один «русский язык», пользоваться им на своей территории и называть его как угодно, — сказал он RT. — Вопрос только в том, что на Украине не собираются этот язык делать официальным, а следовательно, они никак не смогут ввести в этот язык какие-либо нормы. В неофициальные языки нормы не вводятся, они не являются предметом законодательного регулирования».