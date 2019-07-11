Клинцевич о предложении переименовать Россию на Украине: просто смешно
- Франц Клинцевич
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«Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно», — написал он.
Ранее Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык — в «российский».
В октябре прошлого года депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров рассказал, что рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о статусе так называемой Автономной Республики Крым, изучит вопрос о переименовании полуострова.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство высказались за воссоединение с Россией.