Политолог объяснил предложение депутата Рады «переименовать» Крым

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT инициативу депутата Верховной рады Рефата Чубарова «переименовать» республику.

«Рефат Чубаров является знаменитейшим сказочником, постоянно комментирующим события, происходящие в Крыму. Структуре, которую он возглавляет — Меджлису крымско-татарского народа*, — необходимо определяться с дальнейшим существованием в рамках сложившейся политической системы на Украине. Чубаров и его сторонники думают о грядущих парламентских выборах, им необходимо баллотироваться от какой-то политической силы в новый созыв, поэтому они эксплуатируют тему Крыма в украинском информационном пространстве», — отметил Мезюхо.

По словам политолога, это «очередная авантюра, которая ничем не закончится».

«Украина может переименовать что угодно на бумаге, но фактически это никак не повлияет на Крым, на жителей полуострова. Эта новость вызывает просто смех. Видимо, Рефат Абдурахманович пребывает в некоей параллельной реальности, и в ней ему всё ещё мерещится украинский Крым», — заключил Мезюхо.

Ранее украинский депутат Рефат Чубаров предложил «переименовать» Крым.

В Крыму прокомментировали RT инициативу парламентария.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).