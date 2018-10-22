В Крыму ответили на предложение депутата Рады переименовать республику

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал инициативу депутата Верховной рады Рефата Чубарова «переименовать» республику.

«Мы уже наблюдаем торжество полного идиотизма от украинской стороны. На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни в фактическом, ни в юридическом отношении, и на Украине это прекрасно понимают. Киев, безусловно, продолжает свою риторику, которую ведёт относительно нашей республики. Украинские власти пытаются, даже не воплотить в жизнь какие-то пустые инициативы, а просто постоянно создают пустой фон вокруг Крыма. Нам всё равно, как украинские власти будут называть наш полуостров», — сказал он.

Депутат уверен, что «данная инициатива не воплотится в жизнь».

Он также отметил, что в Крыму «уже привыкли к подобным дурным инициативам и не обращают на них внимания».

«Сложно себе представить, как Украина будет это делать, путём изменения Конституции, об изменении которой и так постоянно говорит президент Украины. Это не более чем пустые слова, написанные на бумаге. Уже четыре года мы с этой страной никак не связаны и не хотим быть связаны. Неприятно то, что Киев постоянно спекулирует и пытается набирать политические очки в преддверии предстоящих выборов», — заявил он.

Ранее украинский депутат Рефат Чубаров предложил «переименовать» Крым.

Среди названных вариантов возможных названий полуострова: Крымская автономия, Автономная Республика Крым и Крымско-татарская автономия.