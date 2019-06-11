«Создание лояльных элит»: Зеленский отправил в отставку 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский произвёл ряд серьёзных кадровых перестановок. Своими указами он отправил в отставку глав администраций 15 из 24 областей Украины, а также уволил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины (СБУ). По словам экспертов, замена губернаторов — обычная практика при смене власти в стране. Впрочем, таким образом Зеленский может попытаться сформировать в регионах лояльные себе элиты, полагают аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал серию указов об увольнении губернаторов большинства регионов страны, а также ряда крупных чиновников. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале главы государства.

«В связи с окончанием срока полномочий президента Украины» от должности председателя обладминистрации освобождены главы Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила, что Зеленский намерен уволить всех председателей областных государственных администраций. Таким образом, свои посты пока сохранили главы девяти из 24 областей Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Ровненской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой.

Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, отставка губернаторов — нормальная практика при смене власти.

«Это вполне ожидаемое решение, тем более что после избрания нового президента традиционно главы областных администраций уходят в отставку. Их отставку новый президент может не принять, оставив главу на прежнем месте. Здесь, очевидно, Зеленский, решив показать, что новая метла метёт по-новому, большинство уволил», — заявил эксперт.

Впрочем, он предположил, что таким образом Зеленский старается укрепить свою власть.

«Он может предложить или выставить в рамках политического процесса каких-то кандидатов, которые будут ему лояльны... и создать из этих глав лояльные по отношению к себе региональные элиты. Я думаю, что именно с этой целью это и делается. Впрочем, и те главы, что не ушли в отставку, задумаются, стоит ли им поддерживать конфронтацию против Зеленского со стороны парламента, политических партий или кого-либо ещё», — считает Безпалько.

Кроме того, Зеленский отправил в отставку двух заместителей председателя Службы безопасности Украины (СБУ) — Владислава Косинского и Олега Фролова.

«Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в частности во время избирательной кампании. Увольнение — это для них только начало, другие мероприятия будут осуществляться в процессуальном порядке», — заявил в ходе брифинга замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

Свои посты также покидают начальники шести областных управлений СБУ (по Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской и Черновицкой областям).

«Это те, которые отличились, грубо говоря, в негативном плане — в смысле явлений, связанных с контрабандой», — пояснил Рябошапка.

Кроме того, Зеленский своим указом уволил врио главы Службы внешней разведки (СВР) Андрея Алексеенко. Новым главой украинской СВР назначен генерал-лейтенант Владислав Бухарев, который в 2007—2010 годах был начальником налоговой милиции, а с ноября 2014-го входил в состав Верховной рады от фракции «Батькивщина».

Также уволены руководитель Государственного управления делами Иван Куцик и его заместитель Евгений Сарнацкий, врио главы ведомства назначен замруководителя управления Сергей Борзов.

Замглавы администрации президента Украины также сообщил, что Владимир Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко. Рябошапка пояснил, что согласно целому ряду законодательных норм генпрокурором должен быть человек, имеющий юридическое образование, тогда как у Луценко его нет.

«Этот человек осуществляет процессуальные функции и, соответственно, должен иметь юридическое образование и опыт в сфере права. Луценко такого опыта не имеет», — подчеркнул Рябошапка.

Ранее Луценко говорил, что не видит «ни юридических, ни моральных оснований» для своей отставки. По его словам, сам он не планирует писать заявление об отставке, а по закону его может сместить с должности только парламент. Генпрокурор добавил, что покинет свой пост после досрочных парламентских выборов.

Во вторник, 11 июня, президент Украины также повторно подписал представление об увольнении с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на этот пост Вадима Пристайко. Причём неделю назад Рада отклонила законопроект об отставке и увольнении Климкина.

Кроме того, президент Украины отменил указы своего предшественника о назначении двух членов Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова, которых Пётр Порошенко в обход стандартной процедуры назначил в судебный орган.

«Не дождавшись решения конкурсной комиссии и завершения отбора, Порошенко вопреки закону о Высшем совете правосудия назначил двух членов ВСП. Сегодня справедливость была восстановлена», — отметил Рябошапка.

Параллельно объявлен новый конкурс на эти должности в орган, который на Украине отвечает за подбор и увольнение судей.

«Это тот орган, который должен очистить судебную ветвь власти», — добавил замглавы администрации президента.