«Даём возможность, а не заставляем»: Небензя — об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями Донбасса

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, основной темой которого стал указ об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Страны ЕС и США обвинили Москву в «подрыве» Минских соглашений и «нарушении суверенитета» Украины. При этом Киев выступил за введение новых антироссийских санкций. Между тем постпред РФ Василий Небензя указал оппонентам на неверную трактовку решения Москвы. Дипломат подчеркнул, что действия Кремля не угрожают мирному процессу и нацелены на разрешение жизненных проблем тысяч жителей юго-востока Украины, от которых отвернулись киевские власти.

Решение властей России об упрощённой выдаче паспортов РФ жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик не представляет угрозы миру и безопасности. Об этом заявил постоянный представитель страны Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Послушав наших западных коллег, можно составить ложное впечатление о том, что Россия насильно заставляет граждан Украины менять гражданство и при этом — конечно же, ну как же без этого — «нарушает» минские договорённости. Хочу ещё раз спросить у вас: «Какой пункт минских договорённостей мы нарушаем? Вы читали их?» — сказал Небензя.

Отметим, что ещё до начала заседания страны — члены Европейского союза в Совете Безопасности ООН обозначили свою позицию по данному вопросу и заявили, что действия Москвы противоречат «целям и духу Минских соглашений» и подрывают территориальную целостность Украины.

«Принятие данного решения сразу после состоявшихся на Украине президентских выборов, которые продемонстрировали твёрдую приверженность Украины демократии и верховенству права, показывает стремление России и дальше дестабилизировать Украину и обострить конфликт», — говорится в документе, зачитанном на заседании постпредом Франции при ООН Франсуа Делатром.

Ему вторил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн. По его словам, Москва предприняла чрезвычайно провокационный шаг, поскольку проживающие в Донбассе являются украинцами вне зависимости от того, на каком языке говорят.

«Предоставление гражданства в массовом порядке гражданам другого государства подрывает и нарушает принцип суверенитета. Действия России подрывают основополагающие принципы Минских соглашений относительно того, что Донбасс является частью Украины, и украинские власти должны установить контроль над этой территорией», — добавил он.

В то же время постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказался за «новые адресные санкции против России», поскольку Москва якобы подрывает минские договорённости, а выдачей паспортов «узаконивает своё присутствие» на юго-востоке Украины и вмешивается во внутренние дела страны.

«Указ российского президента является незаконным. Указ президента РФ противозаконный, и Украина не признаёт его», — сказал украинский дипломат.

«Россия не занимается ползучей аннексией»

Между тем Небензя подчеркнул, что Москва своим указом не требует, чтобы жители ДНР и ЛНР отказывались от украинского гражданства, и он не приурочен «к какому-то событию или является неким сигналом для кого-то».

«Во внутренние дела мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даём возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решить отказывается», — подчеркнул дипломат.

Он также привёл официальные данные МВД РФ, согласно которой за пять лет — с 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года — на территорию России въехало 925 тыс. человек из юго-восточных областей Украины. За этот период по вопросу приобретения гражданства РФ обратились более 334 тыс. украинцев.

«Иными словами, данной инициативой Россия отвечает на отчаяние многих тысяч людей. Не мы их насильно делаем российскими гражданами, а они сами к этому стремятся. Мы лишь предоставляем такую возможность и значительно облегчаем этот процесс», — указал Небензя.

Наряду с этим дипломат выразил надежду на то, что новые украинские власти изменят подход к разрешению ситуации в Донбассе.

«Мы всерьёз и искренне рассчитываем, что новая украинская власть изменит не только риторику предыдущей власти в отношении Донбасса и его жителей, яркой иллюстрацией которого являются избитые штампы заявлений МИД Украины, но и предпримет реальные шаги для выполнения Минских соглашений и учтёт интересы своих граждан, проживающих на Юго-Востоке», — подчеркнул он.

Напомним, что в среду, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке. Инициатива, в частности, затрагивает жителей самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Позднее глава государства подчеркнул, что этот шаг направлен на разрешение тяжёлой гуманитарной ситуации, в которую попали жители юго-востока Украины, лишённые Киевом элементарных человеческих прав. Российский лидер также назвал странным тот факт, что Киев выразил недовольство действиями Москвы, хотя ряд других стран (Польша, Венгрия, Румыния) на протяжении многих лет предоставляет гражданство людям, проживающим на территории Украины.

«Что же касается провоцирования, то мы далеки, и я лично далёк от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер», — заметил Путин.