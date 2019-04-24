«Последние сумасшедшие шаги Порошенко»: Украина вышла из Соглашения об охране межгосударственных секретов

Кабинет министров Украины утвердил решение о выходе из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, которое действует в рамках СНГ. Документ был принят в 1999 году и регламентирует обеспечение режима гостайны в отношении созданных в СССР секретных изобретений, а также порядок их рассекречивания. Эксперты отмечают, что этот шаг Киева не стал неожиданностью для Москвы и вряд ли нанесёт какой-либо ущерб России. Вместе с тем аналитики не исключают, что проигравший на президентских выборах Пётр Порошенко может принять немало таких решений до передачи полномочий Владимиру Зеленскому.

Правительство Украины утвердило решение о прекращении действия ещё двух документов в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). В среду, 24 апреля, были денонсированы Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года и Соглашение о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза CНГ от 10 февраля 1995 года.

В пресс-службе Минэкономразвития и торговли Украины сообщили, что первый договор был разработан для обеспечения правовой охраны секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. В министерстве заявили, что на сегодняшний день правовые отношения между странами СНГ в этой сфере уже отсутствуют, а само соглашение является «в целом устаревшим и не отвечающим современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ».

Аналогичная позиция была озвучена и по второму соглашению: «Оно давно потеряло своё практическое значение и не применяется». Теперь украинский МИД в установленном порядке сообщит Исполнительному комитету СНГ о прекращении действия указанных договоров для Киева.

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Напомним, что Киев заявил о выходе из ряда международных соглашений и отзыве своих представителей из уставных органов СНГ ещё в мае 2018 года, а в декабре 2018-го украинская сторона денонсировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, после чего начала разрывать двусторонние соглашения с РФ.

В Москве отмечали, что после государственного переворота 2014 года Украина фактически свернула своё участие в работе СНГ, поэтому формальное прекращение участия Киева в деятельности Содружества носило, скорее, показной характер. Что касается действующих в рамках СНГ многосторонних соглашений, эксперты отмечали определённые трудности, с которыми столкнётся прежде всего сам Киев в случае выхода из договоров.

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений заключили в 1999 году Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Оно регламентировало обеспечение режима гостайны в отношении сведений о секретных изобретениях, созданных в бывшем СССР, а также порядок рассекречивания таких данных.

По словам члена международного комитета Совета Федерации Олега Морозова, в последнее время киевские власти практиковали денонсацию международных документов, не учитывая интересы страны, а лишь стремясь продемонстрировать свою прозападную позицию.

«Не знаю, сколько прагматизма в этом конкретном решении. Но когда есть вещи, связанные с научно-техническим прогрессом, с обменом данными, информацией, которые имеют глубокие корни, лучше, конечно, не резать по живому, а делать это коллегиальным путём, не выходя в одностороннем порядке из такого рода соглашений», — отметил сенатор в беседе с RT.

Заседание Совета глав правительств СНГ

РИА Новости

© Екатерина Штукина

«Очередной шлагбаум в развитии отношений»

В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что сам факт разрыва этого соглашения, не говоря о его возможных последствиях, выглядит «крайне неприлично». При этом сенатор полагает, что таким решением Украина прежде всего навредила своему имиджу, поставив под сомнение свою договороспособность.

Парламентарий не исключил, что сейчас Киев, «демонстрируя свой так называемый европейский выбор, начнёт делиться с западными друзьями секретами изобретений, созданных в советское время, включая и оборонную сферу». Однако Клинцевич добавил, что разрыв соглашения о секретности не стал сюрпризом для российской стороны.

«Мы знали, что этот разрыв рано или поздно произойдёт, и готовились к нему загодя. Словом, не думаю, что своим демаршем Украина нанесла России хоть какой-то ущерб», — отметил сенатор.

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT не исключил, что новый кабинет министров может отменить денонсацию соглашения, однако выразил мнение, что до момента передачи полномочий Владимиру Зеленскому и его команде уходящие киевские власти могут принять «ещё не одно неадекватное решение».

«Порошенко и его правительство делают последние сумасшедшие шаги, которые направлены на дестабилизацию ситуации и в экономике, и в военно-промышленном комплексе», — сказал Водолацкий.

При этом председатель президиума Международного совета российских соотечественников (МСРС) Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik заявил, что украинские власти продолжают политику, направленную как против России, так и против других стран СНГ.

«То, что она выходит из этого соглашения, России и другим странам СНГ ничем не грозит, а для Украины это очередной шлагбаум в развитии отношений со странами СНГ. Украина пилит сук, на котором сидит. Из СНГ она уходит, от России она отталкивается, а в Европе и в НАТО её никто не ждёт. Она, по сути, взяла на себя роль камикадзе, лишь бы угодить Вашингтону», — подытожил эксперт.