«Забыл, кому они обязаны своими территориями»: в Москве отреагировали на заявление главы МИД Украины о разорении России

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Россию ждёт разорение, если будут подсчитаны компенсации «за столетия оккупации». В ответ в Совфеде и Госдуме напомнили, что многие территории современной Украины стали её частью в годы Российской империи, которая также финансировала строительство инфраструктуры в регионе. При этом Крым до воссоединения с Россией находился в упадке и фактически являлся «колонией» Киева, считают парламентарии. По их мнению, в случае взаимного подсчёта компенсаций должником будет именно Украина.

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России разорением в случае подсчёта компенсаций за «столетия оккупации Украины».

«Если Россия начнёт говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется», — заявил Климкин в эфире «Эспрессо TV» 5 апреля.

До этого Климкин затронул тему компенсации за «российскую оккупацию» в марте. Об этом он высказался в Facebook.

«У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины. А хотя...» — написал украинский министр.

Павел Климкин

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© Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT напомнил, что Украина «фактически сформировалась благодаря России».

«Когда Климкин говорит о каких-то компенсациях, надо сесть и начать считать. И тогда окажется, что именно Киев очень много задолжал Москве — и только он должен выплачивать большие компенсации», — сказал парламентарий.

По его словам, в текущем контексте следует вспомнить 1991 год, когда Крым оказался в составе Украины.

«За годы нахождения полуострова в составе Украины там всё разрушалось. По большому счёту Крым был для неё колонией. Так что если на Украине хотят что-то посчитать, то пусть считают, и окажется, что именно они — должники», — заключил Цеков.

В свою очередь, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек призвал Климкина обратить внимание на текущие границы Украины.

«Министр Климкин, наверное, забыл, кому обязана Украина своими сегодняшними границами, откуда взялись Херсонская и Николаевская области, Донбасс, Западная Украина, Одесская область — это завоёванные и подаренные Россией территории», — заявил в разговоре с RT депутат.

«Климкин забыл, как русские цари финансировали строительство и портов, и заводов на территории современной Украины», — продолжил парламентарий.

Бальбек напомнил, что в годы Второй мировой войны Россия делала всё, чтобы освободить украинскую территорию от немцев.

«Мы никогда не монетизировали этот вопрос, потому что, наверное, во всём мире не найдётся столько денег, чтобы за это заплатить», — подытожил представитель Госдумы.

Своим высказыванием о «разорении России» Климкин отреагировал на обсуждение вопроса о взыскании долгов с Украины за экономические потери Крыма, выпавшие на годы юрисдикции Киева на полуострове.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам состоявшегося в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

С инициативой подсчёта убытков за время нахождения Крыма в составе Украины в марте 2019 года выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, следует обязать Киев компенсировать убытки региона через европейские институты. Подсчёт потерь Володин поручил провести профильным комитетам нижней палаты и Госсовету Крыма.

В частности, он напомнил, что за время нахождения Крыма в составе Украины были нарушены многочисленные права граждан, в том числе право на использование родного языка.

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Как рассказал 27 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов, на полуострове для подсчёта убытков создана рабочая группа во главе с первым вице-спикером крымского парламента Ефимом Фиксом и с участием представителей совета министров.

«Западные хозяева продажной украинской элиты, которая сегодня рулит страной, должны знать, что не только нам можно санкции предъявить, но и мы можем предъявить санкции, и они будут очень серьёзные по сумме нанесённого нашей республике ущерба», — сказал Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что в составе Украины Крым не был дотационным регионом и исправно платил налоги, однако взамен ничего не получал.

«Все деньги, которые были в Крыму в виде налогов, изымались и уходили на Украину. Наиболее платёжеспособные предприятия были зарегистрированы на Украине. Крым «обезжиривался». Ещё десяток лет такого правления — и от инфраструктуры не осталось бы вообще ничего», — сказал глава парламента Крыма.