Аксёнов рассказал о колоссальном потоке туристов в Крым в 2018 году

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что работа открытого в 2018 году аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь, а также введение в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста позволили полуострову в прошлом году принять колоссальное число туристов.
Аксёнов рассказал о колоссальном потоке туристов в Крым в 2018 году
  • РИА Новости

По его словам, по мосту к настоящему времени проехали около 4,9 млн автомобилей (в обе стороны), в скором времени будет запущена железнодорожная ветка.

«Новый аэропорт (новый терминал международного аэропорта Симферополь. — RT) уже пропустил 5 млн пассажиров на сегодняшний день. Это колоссальные цифры. Исходя из этого мы получили в прошлом году колоссальный поток туристов — 6,8 млн человек», — отметил Аксёнов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства по итогам социально-экономического развития Крыма и Севастополя за пять лет.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в число наиболее популярных мест отдыха россиян в 2019 году вошли шесть крымских городов

В декабре 2018 года исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные зарубежные направления для российских туристов.

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