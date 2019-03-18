Путин дал обещание «не забирать» Аксёнова из Крыма

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Президент России Владимир Путин дал обещание «не забирать» главу Республики Крым Сергея Аксёнова из региона.
Путин дал обещание «не забирать» Аксёнова из Крыма
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Так российский лидер отреагировал на высказывание одного из участников встречи в Симферополе, что тот «пережил десять премьер-министров республики» до Аксёнова.

«Вы на что намекаете?» — иронично уточнил президент.

В ответ на вопрос собеседник Путина заявил, что каждый последующий глава региона «работал хуже предыдущего», и попросил лидера «ради бога не забирать у республики Сергея Валерьевича».

«Ради бога не будем забирать», — пообещал президент.

Ранее Путин на встрече с представителями общественности Республики Крым и Севастополя заявил, что пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму.

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