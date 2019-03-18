Путин дал обещание «не забирать» Аксёнова из Крыма

Президент России Владимир Путин дал обещание «не забирать» главу Республики Крым Сергея Аксёнова из региона.

Так российский лидер отреагировал на высказывание одного из участников встречи в Симферополе, что тот «пережил десять премьер-министров республики» до Аксёнова.

«Вы на что намекаете?» — иронично уточнил президент.

В ответ на вопрос собеседник Путина заявил, что каждый последующий глава региона «работал хуже предыдущего», и попросил лидера «ради бога не забирать у республики Сергея Валерьевича».

«Ради бога не будем забирать», — пообещал президент.

Ранее Путин на встрече с представителями общественности Республики Крым и Севастополя заявил, что пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму.