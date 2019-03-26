В Госсовете Крыма оценили экономическое развитие полуострова за пять лет

Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Республики Крым Юрий Гемпель в беседе с ФАН оценил экономическое развитие полуострова за пять лет.

«Если в двух словах — бешеная динамика. Мы двадцать с лишним лет были в составе Украины, и, например, количество детских садов только уменьшалось: они разрушались, продавались кому-то. Теперь за пять лет мы удовлетворили потребность крымчан в детских садах на 90%», — заявил он.

Как напомнил Гемпель, почти готов автобан, построен мост, скоро сдадут Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Кроме того, он отметил, что Крым полностью обеспечен электроэнергией.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.