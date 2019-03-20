Козак рассказал о мерах по сдерживанию цен на продукты в Крыму

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что президент России Владимир Путин и члены правительства на совместном совещании обсудили необходимость сдерживания цен на основные продукты в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания и связанные с созданием туристической инфраструктуры», — сказал он.

Отмечается, что механизмов административного давления на цены нет, а одним из путей снижения цен станет развитие логистических центров.

«В Крыму в настоящее время создаются пять индустриальных парков... и в рамках этих индустриальных парков проведём отбор, конкурс на создание транспортно-логистических центров по перевалке, по хранению продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги и розничной торговле в Крыму для того, чтобы уменьшить издержки», — объяснил Козак.

Ранее журналистка украинского издания «СТРАНА.ua» Олеся Медведева заявила, что Россия в течение пяти лет вложила в Крым больше средств, чем Украина за 23 года.

Подробнее о том, как изменился Крым за пять лет, — в материале RT.